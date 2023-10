La Dirección General de Tráfico (DGT) ha implementado un cambio significativo al permitir a los conductores utilizar una aplicación móvil oficial llamada miDGT. Esta aplicación les permite llevar una versión digital del carnet de conducir, que tiene la misma validez legal que el formato físico.

Siempre era la típica frase: "¿Me puede enseñar usted el carnet de conducir? A lo que muchos contestaban "Me he dejado la cartera y dentro estaba el carnet de conducir". A partir de ahora esa mítica oración que muchos conductores decían ya no será multada. Anteriormente, era imprescindible llevar el carnet de conducir encima fuéramos donde fuéramos. Sin embargo, con las nuevas tecnologías y con las medidas implantadas no será necesario llevarlo consigo físicamente.

Esta es la aplicación que necesitas

La aplicación miDGT te permite llevar el carnet de conducir en tu dispositivo móvil y también te permite consultar el saldo de puntos asociados a tu permiso. Esta versión digital del carnet de conducir tiene la misma validez legal que el carnet físico, lo que significa que no es necesario llevarlo en formato físico contigo mientras conduces en territorio español.

¿Qué aconseja la DGT?

La DGT recomienda que, a pesar de contar con la opción de llevar el carnet de conducir en formato digital a través de la aplicación miDGT, sigas llevando contigo la documentación física como medida adicional de seguridad. Esto es especialmente útil en situaciones en las que no tengas acceso a tu dispositivo móvil o en caso de que surjan problemas con la conexión de datos o WIFI necesaria para acceder a los documentos digitales.