Prohens, a Vox: "No puedo compartir su discurso de vincular directamente menores migrantes con violencia"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha afirmado este martes, dirigiéndose a Vox, que "no puede compartir las vinculaciones directas que hacen entre menores migrantes no acompañados con el aumento de la violencia", aunque ha añadido que "quienes no respeten la convivencia se encontrarán mano dura".

"Aquellos que no respetan la convivencia, aquellos que no tienen ningún tipo de valor ni de civismo, vengan de donde vengan, sean quiénes sean, tienen que encontrar mano dura. No podemos aceptar que las familias no puedan ir tranquilas por las calles, por sus pueblos, por sus barrios, que no puedan pasear por la noche con tranquilidad, que las mujeres no puedan volver a casa sin miedo, que los jóvenes no puedan disfrutar de los parques", ha apuntado.

Prohens ha respondido de este modo a la pregunta de la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, que ha preguntado al Govern "cómo afrontará la creciente inseguridad en las calles de los municipios".

La líder del Govern ha reconocido en todo caso que el incremento de la violencia preocupa a la ciudadanía y al Govern y ha recordado que continuamente se están reclamando mejores condiciones para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad destinados en el archipiélago.

Al mismo tiempo, Prohens ha admitido la responsabilidad del Ejecutivo para cubrir las plantillas de la Policía Local.

En otra pregunta formulada también por la portavoz de Vox, Prohens ha vuelto a marcar diferencias con los socios de investidura después de que Cañadas haya asegurado que la "perpetuación" del acuerdo entre PP y PSOE en las instituciones europeas no supone beneficios para Baleares.

Prohens, por su parte, ha reivindicado las medidas del Govern para influir en las políticas europeas y se ha referido a iniciativas en materia de flexibilización de la regla de mínimos, la sostenibilidad y la ecologización del transporte de mercancías para que se tenga en cuenta la dependencia del transporte aéreo y marítimo para las regiones insulares, así como a la defensa de los pescadores.