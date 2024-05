Más de 4.400 personas atendidas por Càritas Mallorca no disponen de una vivienda digna

Más de 4.400 personas atendidas por Càritas Mallorca en 2023 no disponían de una vivienda digna. La crisis habitacional es uno de los principales problemas que se encuentran los usuarios de la entidad que preside el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull. El pasado año Càritas atendió a 8.804 personas en la isla, lo que dio lugar a 42.492 intervenciones. Más de la mitad de estos usuarios, un 52%, no disponían de una vivienda digna. La cifra de afectados que padecen la emergencia habitacional se ha incrementado un 12% con respecto a 2022, según se desprende de la memoria de Càritas titulada ‘Allà on ens necessites. Obrim camí a l’esperança’.

De hecho, todos los recursos habitacionales de los que disponen en la isla están llenos y siguen teniendo una alta demanda. “Cada día llaman a nuestra puerta personas y familias con menores por el tema de la vivienda, esto es cada día”, ha reconocido la directora de Càritas Mallorca, Esther Romero, quien ha solicitado una “política de vivienda social efectiva”. Por ello, el pasado año se incrementaron las ayudas ante el grave problema de acceso a la vivienda. Càritas Mallorca destinó más de 191.000 euros solo en ayudas económicas de vivienda, principalmente dedicadas al pago de alquiler y de habitaciones, donde también se incluyen las ayudas por la pobreza energética. Son 75.000 euros más que en 2022, cuando se destinaron 116.000 euros a este fin. Según informa la entidad, se ha podido dar respuesta a esta demanda creciente gracias a las subvenciones recibidas por parte de la administración central e insular, así como de fundaciones privadas y de los propios fondos de Càritas Mallorca.

La directora, Esther Romero, ha subrayado que el precio por metro cuadrado de la vivienda se ha disparado en la isla, alcanzando un máximo histórico en abril de este año. “La vivienda es el gran pozo sin fondo” que acaba con los recursos de la mayoría de familias, según ha destacado Romero.

Apoyo a la manifestación del pasado sábado

Precisamente, Càritas Mallorca participó en la gran manifestación del pasado sábado en Palma en la que se reivindicó un techo digno para toda la ciudadanía. Según los datos de la memoria, hechos públicos hoy, un 39% de las personas atendidas en 2023 vive en viviendas compartidas, un 10% en un alojamiento colectivo, un 1,1% en infraviviendas y un 2,2% no dispone de vivienda. La directora de Càritas Mallorca ha precisado que un 25% de las personas atendidas conviven con otras personas bajo un mismo techo sin tener ningún tipo de relación de parentesco, lo que provoca una “situación grave de desprotección e inseguridad, sobre todo, para las familias con menores”.

Además, los elevados gastos del alquiler a los que tienen que hacer frente las familias con menos recursos han provocado que tengan que pedir más ayuda para alimentación, higiene o ropa. Este tipo de ayuda se ha incrementado un 12% llegando a los 640.000 euros.

Del total de 8.804 personas que fueron atendidas el pasado año por Càritas Mallorca, casi la mitad, 4.009 personas acudieron por primera vez a la entidad, 116 más que en 2022 y 1.196 más que en 2021. En 2022, la cifra de usuarios atendidos fue ligeramente superior, llegando a alcanzar las 9.365 personas y en 2020, en plena pandemia, fueron 11.355. Por contra, un 8% del total registrado en 2023 vive una situación de cronicidad en su situación de pobreza y lleva más de 4 años vinculado a la entidad social.

Personas en situación irregular, las más vulnerables

Las personas que sufren una situación de mayor vulnerabilidad son las que se encuentran en situación administrativa irregular y suponen el 48% de las personas acompañadas por Càritas Mallorca en 2023. Este porcentaje ha aumentado casi un 10% respecto a 2022. Esther Romero ha asegurado que se trata de una población que ve vulnerados sus derechos, ya que no pueden acceder a una vivienda digna, viven situaciones de sinhogarismo y, en algunos casos, se les ponen trabas y se les niega el empadronamiento, lo que supone que no pueden acceder al sistema sanitario, ni a escolarizar a sus hijos, ni al mercado laboral ordinario, lo que les aboca a la economía sumergida y a situaciones de explotación laboral. La directora de Càritas ha pedido a las administraciones que tengan en cuenta la realidad de este colectivo y se ha mostrado partidaria a la regularización masiva de migrantes que anunció el Gobierno de España.

En referencia a los usuarios de la entidad social del pasado año, un 73%, unas 6.400 personas, son de origen extracomunitario, de las que más de 2.800 son de Colombia, 1.703 de España y 838, de Senegal. Las mujeres se mantienen por encima de los hombres atendidos y también se acompañó a 831 menores. El colectivo mayoritario de usuarios tiene entre 36 y 65 años (47%), seguido por los jóvenes de entre 18 y 35 años (34%).

El administrador general de Càritas Mallorca, Joan Bassa, ha destacado la labor de los voluntarios y ha señalado que la entidad cuenta con financiación pública (34%) y financiación privada (65%).

Por su parte, el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha agradecido a todo el voluntariado, la red de parroquias y colaboradores que hacen posible la labor social y de acompañamiento de Càritas.

Por otro lado, Càritas Mallorca llevará a cabo el próximo sábado una feria de la caridad en el Seminari Nou, en Palma, destinada a todas las familias, que contará con ponencias sobre derechos humanos, talleres y actuaciones de una coral y un mago para el público infantil.