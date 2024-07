Rodrigo Vallejo: «Mallorca està fent una tasca increïble dins el sector gastronòmic»

Una de les grans virtuts del xef Rodrigo Vallejo és el ser una persona vocacional, amant de la seva professió, molt rigorós i extremadament divertit.

«S’està combinant una tradició i una evolució molt respectuosa a Mallorca»

El motiu de venir a Mallorca va ser per créixer tant en l’àmbit professional com en estil de vida. Molta de la gent del seu entorn de Cantàbria i, principalment, la seva parella el varen ajudar a prendre una decisió que, «ara per ara va ser encertadíssima», assegura.

Des del principi va tenir clar que estimava el sector. Cuinar per la seva família i pels seus amics li semblava un moment molt gratificant. Tot va començar quan el jove cuiner gaudia dels menjars que preparaven les seves padrines, quan visitava el mercat amb la seva mare, escoltava les ofertes dels carnissers o els peixaters, els talls que feien als aliments, les diferents coccions... tot aquest ambient va captivar-lo.

Després de treballar com a cap de cuina en diversos llocs de «molt bona qualitat gastronòmica», amb grans equips i guanyar el premi Doble Or del certamen TaPalma per la seva trajectòria i reconeixement, «tot això m’ha dut a marcar un estil gastronòmic molt personal i ha estat gràcies a l’assessorament, les formacions, ponències i en la realització de cartes amb propostes diferents», explica el cuiner.

Treballa fusionant gastronomies de diferents llocs. Creu que la gastronomia mallorquina funciona i s’adhereix molt bé amb la cuina àrab, per la similitud dels aliments del rebost, la manera de cuinar amb estris de ceràmica, les espècies, els pans i les coques. La cuina requereix una concentració extrema i, el xef, a l’hora de crear els seus plats s’inspira i aprèn de grans cuiners: «Amb tots els coneixements que vaig adquirint pos el meu punt personal amb els productes i adreços de cada ciutat on estic», és un requisit fonamental, «que un xef conegui cultures diferents, que viatgi, que aprengui dels productes autòctons, de les receptes autèntiques de tota la vida i del receptari dels nostres avantpassats».

Tot professional té referents dins el seu sector i el de Rodrigo és haver pogut formar part de l’equip de Mugaritz amb Andoni Luís Adurix en el restaurant Las Rejas de Las Pedroñeras de Conca, assegura que: «És el temple del guisat amb escabetxat i la caça de Manolo de la Osa. També, un dels reptes quant a experiència, ha estat haver fet feina a Noma amb René Redzepi i viure en un país tan diferent com és Dinamarca».

«La presentació pot ser una manera de desvestir-se i mostrar-se tal com som»

Es parla molt sobre la tendència del ‘showcooking’ i, per Vallejo, l’experiència visual és tan important com el plat en si: «Crec que des de fa temps, la presentació en escena davant un client en un restaurant o en una ponència pot ser una manera de desvestir-se i mostrar-se tal com som, les mostres de cuina han vengut per quedar-se i té una gran acollida», esmenta. També, l’enriqueix el procés evolutiu del plat, «per tal d’arribar a adquirir una harmonia perfecta entre el sabor, la presentació, l’escandall i l’harmonia», afegeix.

En demanar-li si aposta per la cuina tradicional o d’avantguarda, explica que li agrada quan ha de parlar d’aquesta controvèrsia, «sense tradició no hi ha avantguarda, i és vera que d’ençà que vaig començar hi ha menys guisats, la dedicació al fondeig dels plats, que la gent surti a menjar a fora, que es facin nets els peixos i s’esmicolin més les carns», a més, afegeix que: «Lluit molt perquè en els restaurants gastronòmics hi hagi més guisats, més plats cullera... quan es serveixen, l’acollida del client, és al·lucinant i els acabaments poden tenir molt de joc».

Rodrigo Vallejo durant la cita gastronòmica al Club Diario de Mallorca. / R.V

Les algues, els bolets i les verdures són els ingredients imprescindibles a la seva cuina. En Rodrigo és del que creu que no és la regió sinó la gent i el lloc els qui construeixen els hàbits alimentaris: «Som de Cantàbria i ja sap que es diu que com es menja en el nord... però el que està passant a les Balears quant a gastronomia em pareix increïble i gaudesc moltíssim. A més, aprenc molt de cada regió i pens que Espanya és el millor país del món per menjar», afirma el cuiner.

El 'fast food' també és una qüestió que crea controvèrsia, però Vallejo ho critica constructivament, de fet, l'anomena Fast Good, com així s'hi refereix la gent del gremi, «es pot jugar i fer plats magnífics amb menjar molt variat. Aquí hi entra el pensament de cada un, del tipus de menjar i alimentació que hauríem de dur. Avui en dia, hi ha moltíssima varietat dins d'aquest sector», exposa respecte a la problemàtica.

«El receptari dels plats mallorquins té un rebost al·lucinant»

Pel que fa al panorama gastronòmic local, «veig que s’està emergent i combinant una tradició i una evolució molt respectuosa a Mallorca», «crec que es respecten molt els plats mallorquins que són molt variats, el receptari té un rebost al·lucinant. A més, es poden combinar amb grans vins. Mallorca està fent una tasca increïble de visualització referent al turisme gastronòmic i de qualitat». L’any passat va tenir l’oportunitat de representar Mallorca en l’estand de Madrid Fusión i l’acollida va ser molt positiva. Explica que: «És una illa molt gran pel que fa a extensió i, mitjançant això, és enorme la varietat i la diversitat de plats».

El perd un bon arròs brut i el frit mallorquí i quan venen del nord a visitar-lo els du al bar Juan Fran del barri de Santa Catalina.