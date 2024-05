Prohens pide el voto para que "la voz de Baleares, que no se escucha en Madrid, se escuche en Europa"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha pedido el voto para el PP de cara a las elecciones europeas que se celebran el próximo 9 de junio con el objetivo de que "la voz de Balears, que no se escucha en Madrid, se escuche en Europa". La líder popular, que ha inaugurado la campaña electoral de estos comicios junto a la representante de las islas, Rosa Estaràs, se ha mostrado muy crítica con Pedro Sánchez respecto a la falta de interés por la agenda de las islas.

"Un año después no ha levantado el teléfono para hablar de insularidad, de la falta de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que sufrimos o del convenio de carreteras que nos robaron Francina Armengol y Catalina Cladera. Al PSOE no le interesan los problemas de Balears, por ello el 9 de junio tenemos que decir basta y lanzar un mensaje claro", ha destacado Prohens.

La presidenta del Ejecutivo, quien ha destacado que esta campaña "no es solamente decisiva para Europa, sino también para España", también ha censurado la actitud del presidente del Gobierno en relación a la crisis institucional con Javier Milei. "No todo vale, no vale iniciar crisis internacionales sin precedentes solo para tapar los escándalos ni seguir la política de bulos para buscar destrucción política del adversario". Asimismo, Prohens ha determinado que estos comicios pueden ser determinantes para el PP "después de haber ganado las últimas citas electorales".

"Ataques a la democracia"

Por su parte, la candidata Rosa Estaràs, que acude como la número 7 a las listas para las europeas, ha recordado que "el 9 de julio la respuesta es tu voto ante los ataques de Pedro Sánchez a la democracia" y ha añadido que "es el día en que debemos mostrar nuestro rechazo a los tics autoritarios del PSOE porque si no lo hacemos, otros decidirán por nosotros". “Soy una europeísta convencida y juntos debemos luchar por mantener la independencia de los jueces y la libertad de prensa” ha expuesto Estaràs mientras que ha señalado que "nuestro voto es una oportunidad de oro para decir que estamos a favor de la igualdad".