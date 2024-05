La ONU se pronunciará sobre la ley PP/Vox contra la Memoria Histórica

La derogación en Baleares de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos a cargo de PP/Vox no quedará exenta de un pronunciamiento adverso de la ONU. Así lo ha puesto de manifiesto a este diario Fabián Salvioli, el jurista argentino que en su calidad de relator especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición emitió un duro informe contra las Leyes de la Concordia en las comunidades de Castilla y León, Aragón o Valencia.

La proposición de ley presentada por Vox ante el Parlament, y que cuenta con el apoyo del PP, omite la identificación del franquismo con una dictadura, un punto nuclear de los textos tramitados en las autonomías citadas. Salvioli considera especialmente grave «la omisión de esa palabra», porque escamotearla «hace más patente lo ocurrido» y se pregunta por la obsesión de borrar la identidad dictatorial a la etapa de Franco. «¿Por qué se omite hablar de dictadura? Quizás porque no lo fue para mucha gente».

Salvioli ha recibido abundantes dardos de la derecha por su informe. En referencia directa a la derogación ahora propuesta en Baleares, el profesor de Derecho de la universidad de La Plata concluye que «la sociedad española no se merece esto, todos los partidos políticos deberían respetar los Derechos Humanos sin excepción, como una política de Estado».

Salvioli ha mostrado una sensibilidad especial hacia el tratamiento de la Memoria Histórica en Mallorca, con un énfasis singular en las excavaciones de las fosas donde fueron enterradas las víctimas republicanas. «Espero que las autoridades de Baleares no pondrán obstáculos a partir de ahora. He asistido a las exhumaciones, he podido comprobar sobre el terreno los problemas a los que se han enfrentado, y hay que facilitar el proceso». El PP balear se escuda en que la derogación de la Memoria Histórica acordada con sus socios de Vox mantiene en pie la Ley de Fosas.

El informe crítico inicial de la ONU se ha limitado a las regiones señaladas «sencillamente porque nos llegó la información sobre tres comunidades, y es la que examinamos. No existía ninguna voluntad de excluir a Baleares». Salvioli acabó el mes pasados su compromiso con Naciones Unidas, para centrarse en su cátedra. Sin embargo, «estoy seguro de que mi sucesor desde el primero de mayo tomará en cuenta cualquier comunicación remitida desde Mallorca».

A los relatores «nos llega información procedente de ONGs, de familiares de víctimas o del propio Estado, que en el caso de España ha facilitado sus informes y los Boletines Oficiales donde están publicadas» las Leyes de Concordia. Una particularidad de la ley balear consiste en ampliar el foco al señalar que «lo sucedido en España entre 1931 y 1945 no fue una excepción». La inclusión del nazismo preocupa especialmente a Salvioli, que acaba concluyendo el imposible encaje de los textos analizados. «No se pueden mantener esos términos, por más vueltas que le den a todo, lo importante es que las leyes estén de acuerdo con los acuerdos internacionales».

En el caso balear, PP/Vox proponen una lectura «poliédrica» del franquismo. Salvioli destaca que «ningún Estado puede eximirse de los estándares internacionales por su configuración interna». La ley propugnada por la derecha en el Parlament olvida que «las autonomías están obligadas, abundan los casos en que incumplimientos locales han generado responsabilidades internacionales». Sin embargo, los informes de los relatores no son vinculantes.

La sintonía de la Ley de Derogación de Baleares con las cuestionadas por la ONU se refleja en que no solo se han copiado términos de Aragón, sino párrafos íntegros de la Ley de Concordia valenciana, en especial el fragmento que condena «la intromisión del Estado en la esfera de la conciencia de los españoles» por medio de las Leyes de Memoria.

Salvioli elogia implícitamente la labor llevada a cabo durante los ocho años de Pacto de Progreso, «porque Baleares presentaba una clara voluntad de avanzar en la dirección de los estándares internacionales, en los capítulos de la memoria, de los signos franquistas o de las exhumaciones». Su propuesta es «no desesperar, hay que profundizar una tarea que puede convertirse en un motivo de orgullo para España».

Suscríbete para seguir leyendo