Prohens guarda silencio respecto a la destitución de Porsell tras mentir sobre su agroturismo

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha guardado silencio respecto a la destitución del hasta ayer director general de Transparencia, Jaume Porsell, después de conocerse que mintió al presentar ante el Consell de Mallorca la documentación sobre su agroturismo Sa Vinya. En este sentido, la líder popular ha evitado responder a los medios de comunicación durante la presentación de la Feria Náutica celebrada este mediodía. Desde comunicación del Consolat esgrimen que el Ejecutivo ya lanzó un comunicado explicando los motivos por los cuales Porsell no podía seguir, donde se aseguraba que la «infracción detectada con la presentación de la DRIAT supone una circunstancia incompatible con la continuidad en su cargo».

Quién si ha dado explicaciones al respecto ha sido el portavoz del Partido Popular en el Parlament, Sebastià Sagreras, defendiendo que "Porsell no ha actuado de mala fe", y deseándole "lo mejor en lo personal y en su iniciativa privada del agroturismo". En este sentido, Sagreras no ha querido afirmar que el ya ex alto cargo del Govern había mentido al propio Consell respecto a la declaración responsable de inicio de actividad turística (DRIAT).

"Presentó una declaración responsable con documentos técnicos como hace cualquier ciudadano cuando quiere poner en marcha una iniciativa turística. La responsabilidad de la documentación la preparan los arquitectos e ingenieros, pero Porsell ejercía un cargo de responsabilidad, lo consecuente con esta presentación de la DRIAT sin toda la documentación era que dejara el cargo", ha expresado el portavoz popular.

Cambio de discurso

Asimismo, Sagreras ha detallado que Prohens "ha sido coherente con lo que dijo el pasado martes en el pleno donde aseguró que si se demostraba que había hecho alguna cosa mal en relación al agroturismo lo cesaría". Una afirmación del popular que no se corresponde con la realidad ya que cabe recordar que Prohens dejó claro que solo destituiría a Porsell «si usted [en referencia al portavoz de Més, Lluís Apesteguia] o cualquier persona demuestra que el director general ha facturado un solo euro o ha acudido un solo turista a su establecimiento».

Porsell niega que haya mentido

El exdirector general de Coordinación y Transparencia del Govern, Jaume Porsell, ha negado este jueves haber mentido en la declaración responsable de su agroturismo, sino que ha sido "víctima del retraso de la administración", según expresa en un comunicado en el que asegura que su cese fue consensuado.

Porsell ha remitido a Europa Press una carta en la que insiste en que ni él "ni nadie" de su familia "ha mentido, falseado ni defraudado nunca en ningún documento".

Con esto se refiere a la declaración responsable de inicio de actividad turística (DRIAT) presentada en septiembre. Este miércoles el conseller de Turismo del Consell de Mallorca, José Marcial Rodríguez, informó de que se levantó acta de inspección al agroturismo porque incumplía los requisitos de la DRIAT, que implica declarar que se cuenta con todos los papeles en regla.