Francina Armengol cita a Damià Huguet y Maria Antònia Salvà en la cumbre de presidentes de Parlamentos de la UE

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha citado a los poetas mallorquines Damià Huguet y Maria Antònia Salvà en su discurso inaugural en la Conferencia de presidentes de Parlamentos de la UE, una cumbre política que reúne estos días en Palma a más de 50 delegaciones parlamentarias, con representación de 25 de los 27 paises de la Unión Europea, así como representantes de países candidatos a entrar en la UE y territorios amigos.

Sobre Huguet, la dirigente ha recordado uno de sus escritos sobre las islas: "Totes aquestes illes que amb un cop d’ull trescam són la pedra d’un món on la claror fa niu". Armengol ya ha utilizado esta cita en ocasiones anteriores. La presidenta recuperó este escrito del poeta para felicitar las Navidades de 2021, acompañado de un breve texto en el que confiaba "que l’esperit de germanor d’aquestes dates continui il·luminant l’horitzó. Gràcies a tots i totes per dur llum i esperança al 2021. Estic convençuda que junts i juntes farem que l’any que ve sigui millor. Per un 2022 ple d’il·lusió i somnis complerts".

Más adelante, la presidenta ha recordado los versos que Maria Antònia Salvà dedicó a Mallorca: "La terra que entre espines i brossalla / Ha arrecerat mon íntim llac blavís / A on avui encara s’emmiralla / un deix de paradís".