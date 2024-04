Marga Prohens: “No tengo ningún problema en comparecer en el Congreso” por el caso Koldo

“No tengo ningún problema en comparecer y en dar todas las explicaciones que se tengan que dar o que pueda dar en una trama de corrupción que afecta al partido socialista”, ha declarado este sábado Marga Prohens, “con altos cargos y personas que ni conozco ni han tenido ningún contacto conmigo ni con mi Govern”, añade la presidenta balear en relación al caso Koldo .

Prohens y Francina Armengol deberán comparecer ante la comisión de investigación del Congreso sobre la contratación del material sanitario durante la pandemia y la caducidad del expediente de reclamación a la empresa Soluciones de Gestión. La líder del Partido Popular en Baleares ha sido citada por el PSOE y Sumar para que declare después de conocerse que su Ejecutivo dejó caducar la reclamación de los 2,7 millones de euros, según sostiene el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

Viendo a “quiénes están llamando a comparecer, el ánimo no es esclarecer los hechos, sino seguir en la política del fango, intentar hacer pasar a todos por igual” en una trama del PSOE que investiga “nada más y nada menos que la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción Europea”, alerta Prohens. La presidenta del PP balear cree que la comisión es “para hacer teatro”, según ha expresado antes de clausurar un foro sobre salud de su partido en Palma. Prohens pone de “ejemplo” que “piden mi comparecencia, la del presidente Juanma Moreno, la de la presidenta Ayuso, la del presidente López Miras y no piden la del señor Ábalos. Queda poco más que decir”. “Los ciudadanos a estas alturas queremos que no nos tomen por tontos”, agrega.

La presidenta del PP balear cree que la comisión es “para hacer teatro”

Antes de intervenir en el acto del PP, celebrado en Casa Esment, Prohens ha recordado que en el mismo lugar presentaron su programa electoral en salud. Cuando faltan cincuenta días para cumplirse su primer año de legislatura regresan “para dar cuentas”. La presidenta ha señalado que les acompañaban representantes de diecisiete asociaciones. Su partido, asegura, sigue “centrado en lo que importa”, este sábado en la salud, y lo ha contrapuesto a otros que “están en la polémica conjunta y en el fango”.

Plan de choque en salud

Su partido dijo que “blindaría” el presupuesto en salud, y ha ido más allá al incrementar el presupuesto en 115 euros más en inversiones. Con un total de 2.300 millones para la conselleria de Salud, se está priorizando una atención primaria que se encontraron “desmantelada”en centros de salud, puntos turísticos y la “inmensa mayoría” de la part forana.

Con su Govern se han invertido 70 millones más en atención primaria y uno de los puntos básicos es “cuidar a los que nos cuidan”, los profesionales, reactivar la carrera profesional y priorizar la captación de sanitarios, con 45 millones destinados a este capítulo, dice Prohens. Se ha conseguido captar a 33 nuevos profesionales en especialidades deficitarias y “devolver la dignidad” a los pacientes oncológicos de Ibiza al completar el servicio de esa especialidad en Can Misses.

En cuanto a salud mental, se ha incrementado un 70 % el presupuesto, señala Prohens, y se va a poner en marcha un plan de choque, con 45 millones, para reducir las listas de espera, que es “lo que más afecta a la vida diaria de los ciudadanos”. “Mientras haya un paciente de las Islas Baleares que espere más de lo cuenta” el Govern “no estará satisfecho”, asegura. Se incrementa así en un 10 % la actividad quirúrgica respecto a hace un año, con 1.400 operaciones hasta la actualidad. El hospital de Son Espases ha recuperado la actividad quirúrgica anterior a la pandemia. “No se había recuperado hasta que ha llegado el PP al Govern”, afirma.

“Mientras haya un paciente en Baleares que espere más de lo cuenta” el Govern “no estará satisfecho”

Así las cosas, hasta el 31 de marzo se han reducido casi un 25 % los pacientes que están más de seis meses en listas de espera para una operación y en casi 500 los pacientes para una operación y en más de 2.000 los que esperan en una consulta. El tiempo de espera para una consulta ha bajado una semana y para una intervención, dos semanas.

"La gran mentira" socialista

En materia de vivienda, “los expertos desmienten la gran mentira” del PSOE, “su gran mantra sobre que la limitación de los precios de alquiler sirve para algo”. Como el PP coinciden en que esa limitación “solo sirve para agravar un problema, perjudicar a las rentas más vulnerables”, ha declarado Prohens . “Nos mantenemos firmes”, Baleares “no va a aplicar” la ley estatal que “solo sirve para atacar a la propiedad privada, aplicar políticas de signo comunista y para hacer fracasar todavía más las políticas de izquierda en materia de vivienda”, critica la presidenta de Govern.

Ante las limitaciones del alquiler turístico a las que se ha referido esta semana la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, Prohens manifiesta que su prohibición “tampoco tiene un efecto inmediato en el mercado de la vivienda. No lo digo yo, lo dicen los expertos”. Añade la popular que se está trabajando desde los Consells, que tienen las competencias, y el Govern en la nueva ley de Turismo en la que se abordará esta problemática.

Reafirma la defensa del PP del alquiler vacacional “reglado”, que se hace con “calidad" y cuyos beneficios llegan cada año “a miles de familias” de Baleares. “No vamos a permitir que se les criminalice” y lo contrapone con a actividad ilegal, contra la que se está incrementando la lucha frente a la anterior legislatura cuando los socialistas “miraron a otro lado”, afirma la líder popular.