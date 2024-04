El Govern rectifica: por una “comunicación verbal con un mando policial” se investigó si había micros en Empresa

Desde el Govern se ha rectificado este sábado las explicaciones brindadas por su portavoz, Antoni Costa, sobre que la Policía Nacional había recomendado a la conselleria de Empresa, Empleo y Energía contratar a una empresa para revisar si había micros o sistemas de escucha en las instalaciones, como en el despacho de Alejandro Sáenz de San Pedro. La Conselleria aclara ahora que “se contrató un barrido a raíz de una comunicación verbal con un mando policial”. El departamento del conseller añade que “si hubo o ha habido un malentendido, lo lamentamos”.

«Hubo una recomendación de la Policía Nacional y, a partir de ahí, se actuó», declaró el vicepresidente el viernes. Costa dijo ese día que la Policía Nacional había hecho esa recomendación a la Conselleria de Sáenz de San Pedro, sobre todo para peinar el despacho del conseller. El vicepresidente añadió que no le constaba que en ninguna otra Conselleria se hiciera esa labor de investigación, por lo que no tenía más información al respecto. Las razones «competen exclusivamente» a la Policía Nacional y no aclaró más «Desconozco por qué la Policía Nacional lo hizo», señaló.

A consultas de este medio, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha declarado esta mañana que le correspondía a la conselleria de Empresa dar las explicaciones “con total claridad y transparencia” sobre este asunto. “Me van a permitir que no pierda un minuto en un tema que no interesa a los ciudadanos”, ha considerado en un acto del PP sobre salud. Así las cosas, esta tarde desde la conselleria de Empresa se rebaja ahora de “recomendación” de la Policía Nacional a “comunicación verbal con un cargo policial”.

Por su parte, Més per Mallorca ha registrado preguntas sobre la contratación por 2.235 euros de detectives privados para revisar si había sistemas de escucha o micrófonos en el despacho del conseller Sáenz de San Pedro.