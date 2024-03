Kühn alega que no ocultó al fisco la indemnización de Muleta

El magnate alemán Matthias Kühn, investigado por presunto alzamiento de bienes, insolvencia punible y estafa procesal, ha alegado ante el juzgado de Palma que instruye el caso que no ocultó al fisco la indemnización por la desclasificación de la finca de Muleta, en el Port de Sóller. El empresario germano, a través de su abogado defensor, ha aportado documentación para demostrar que ofreció la finca a Hacienda en 2018 como garantía para saldar su deuda.

Según destaca la defensa de Kühn, la documentación aportada revela que no hubo ninguna intención de ocultar el importe de la indemnización a la Agencia Tributaria, tal como mantiene la Fiscalía Anticorrupción en su querella contra el conocido promotor inmobiliario, dos de sus hijos, un supuesto testaferro y su mujer, Norma Duval, esta última como partícipe a título lucrativo.

La semana pasada, el letrado defensor presentó en la causa judicial una comunicación de los abogados del grupo Kühn de fecha 15 de octubre de 2018 en la que estos ofrecían a Hacienda garantizar la totalidad de la deuda que el mencionado grupo tenía con la Agencia Tributaria por medio de dos garantías reales: una hipoteca sobre la finca de Muleta y un derecho de prenda sobre la indemnización que pudiera recibir la sociedad Birdie Son Vida SL, propietaria de los terrenos, en el expediente de responsabilidad patrimonial de la administración que iba a iniciarse por la desclasificación del inmueble.

Precisamente, un mes después de que Anticorrupción interpusiera la querella contra Matthias Kühn y que un juzgado de Palma abriera diligencias, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia por la que el Govern balear deberá indemnizar al empresario alemán con 96 millones de euros por haberle desclasificado la urbanización del Port de Sóller en la que proyectaba la construcción de 33 chalés de lujo.

Hipoteca de casi 11 millones

La defensa también aportó la semana pasada la escritura de constitución de hipoteca unilateral de fecha 17 de abril de 2013 sobre la finca de Muleta a favor de la Agencia Tributaria por un importe de 10,9 millones de euros en garantía de las deudas tributarias de las sociedades del grupo Kühn.

Hace unos días, el abogado defensor entregó un nuevo escrito en el juzgado en el que detalla que Matthias Kühn, tras conversaciones con sus asesores tributarios, ha tenido conocimiento de que la Agencia Tributaria sí contestó a la oferta efectuada, si bien fue denegada con el argumento de que la indemnización era una “mera expectativa” que no podía aceptarse como garantía por la administración y sobre la cual no cabía constituir una prenda. La defensa detalla que el argumento de Hacienda es insostenible, toda vez que todo crédito es, por su propia naturaleza, una expectativa y ello no impide ni su pignoración ni que se acepte con normalidad como garantía por la Agencia Tributaria. Además, por lo que respecta en particular a los créditos litigiosos, el Código Civil permite su venta, de modo que debe ser posible su pignoración, según el letrado defensor, que ha aportado también el acuerdo de denegación del aplazamiento- fraccionamiento de pago de 14 de diciembre de 2018.

Frente a la versión de Kühn, la Fiscalía Anticorrupción acusa al empresario alemán de una artificiosa maniobra para lograr sacar la sociedad Birdie Son Vida SL y los terrenos de Muleta del concurso de acreedores, de su esfera jurídica de propiedad directa y colocarlos en una sociedad sin deudas de ningún tipo, fuera del alcance del fisco.

Según se desprende de la querella, la empresa Birdie Son Vida SL es propiedad de Kühn de manera indirecta, a través de la mercantil Balearic Management Investments Consultants SLU, anteriormente denominada Matthias Kühn Participaciones SL y fue declarada en concurso mediante auto de fecha 12 de abril de 2016.

Adquirió la finca hace más de 20 años

El marido de Norma Duval adquirió en los años 1999-2000 la finca de Muleta en el Port de Sóller. En aquel entonces estos terrenos estaban calificados como urbanos. Sin embargo, como consecuencia de normativas aprobadas por el Govern balear de Francesc Antich para el mantenimiento y sostenibilidad medioambiental, dichos terrenos fueron desclasificados y pasaron a ser calificados como rústicos, con la consiguiente pérdida de valor.

Los terrenos de Muleta eran propiedad de Birdie Son Vida SL, entidad cuyas participaciones sociales fueron transmitidas a Organización Flamenca 2019 SL en el seno del concurso de acreedores de Balearic Management Investments Consultants SLU por un total de 200.000 euros. Hacienda se opuso a la venta de las participaciones alegando que Birdie Son Vida SL tenía derecho a obtener una cuantiosa indemnización debido a la desclasificación de la finca. Mientras, el administrador concursal no se opuso a esta operación, según la fiscalía.

La oferta de Organización Flamenca 2019 SL de 200.000 euros se realizó, a través de su representante, un supuesto testaferro, el pasado 21 de febrero de 2020. En ese momento, tanto la Agencia Tributaria como el administrador concursal desconocían que diez días antes esta entidad había sido adquirida por dos hijos de Matthias Kühn, según Anticorrupción.

La venta de las participaciones sociales finalmente se formalizó el 21 de agosto de 2020 y, dos meses después, el 29 de octubre de 2020 asumió el cargo de administrador de la sociedad un hijo de Norma Duval, según el ministerio público, que mantiene que el magnate alemán sigue ejerciendo el control sobre Muleta. Anticorrupción acusa a Kühn y a sus dos hijos de actuar en connivencia para ocultar la indemnización por la descalificación de los terrenos a través de una sociedad aparentemente independiente. El empresario niega haber ocultado este hecho al fisco.

