Crisis de vivienda en Mallorca: Desde volver a la pensión, vivir en el hotel o alquilar apartamentos para los trabajadores

En 1997, con la ley turística en vigor por la que se reguló el plan de modernización de la oferta turística en Baleares, se constató cuáles eran las plaza oficiales de los hoteles. Se había aprovechado para reconvertir espacios destinados a alojar al personal en habitaciones que sumaban más plazas en los establecimientos. Se hizo una «limpieza» de ilegales, se recuerda en el sector. Aquellas estancias, a veces en un sótano sombrío o la azotea que servía para brindar vivienda al director, se reconvirtieron con las remodelaciones. Treinta años después los hoteleros han recuperado esa solución. Se exploran diversas vías. La crisis de vivienda amenaza al sector turístico en destinos alejados, con conexiones de transporte público ineficaces y precios por las nubes por el auge del alquiler turístico.

«En la Colònia de Sant Jordi lo acusamos un montón. Estamos muy lejos de Palma y los alquileres rondan entre 2.000 y 3.000 euros en julio y agosto». Gori Bonet, presidente de la asociación hotelera, reconoce que en el destino, con 4.000 plazas, los empresarios hacen «malabares» para sortear la emergencia habitacional. «Hay trabajadores fieles de la zona y buscamos alrededor. Hacer «120 kilómetros al día desde Palma, más el gasto en gasolina, no interesa».

Dónde vivir en el Llevant

El problema del sur de la isla se replica en otras zonas. Se está volviendo común alojar a trabajadores en el propio establecimiento sacrificando plazas.

Las cadenas ofrecen dónde vivir, en los propios hoteles o alquilando o construyendo apartamentos. RIU lo hace en Formentera donde tiene el Riu La Mola. En Playa de Palma tiene la suerte de buenas conexiones de transporte público. El panorama se complica en el Llevant. «Ahora no hay problema, pero cuando viene la temporada alta e incrementas la plantilla es otro cantar», dice Inés Batle, presidenta de la Asociación Hotelera de Cala Millor. Pone el ejemplo de una pareja de su plantilla que reside en un hostal.

«La gente se va a vivir al interior, pero no tenemos tren». Batle critica la deficiencia del transporte público. Hay que hacer sudokus para cuadrar turnos con los horarios de los autobuses. Lo mismo ocurre en Alcúdia, explica Xavier Català. El CEO de Hotels Viva confía en que la ampliación de horarios del TIB mejore el panorama.

El Four Seasons Formentor estaría buscando alquilar un hotel para su plantilla; no lo confirma

A las habitaciones en los hoteles para personal se suman apartamentos en propiedad o alquiler. En Cala Millor se ha rehabilitado una pensión y se pide al Ayuntamiento de Sant Llorenç que se reformen más que están cerradas para alojar al personal. "Cuanto más te alejas de Palma, más díficil es encontrar vivienda", dice Carolina Quetglas, directora general de BQ. "En Peguera", a pesar de su cercanía con la capital, es "casi imposible encontrar vivienda". "Hay que estar conectado con los trabajajores", añade la también presidenta de la Agrupación de Cadenas Hoteleras para ayudarles a sortear el problema de su alojamiento. En el caso de BQ cuentan con apartamentos" en Can Picafort o cerca de Alcúdia. Otras compañías también explorar construir vivienda para la plantilla, pero "no es tan fácil, no sale barato".

Otra apuesta en Mallorca es la de aprovechar las remodelaciones hoteleras para incluir habitaciones para el personal. Universal Beach Hotels que cuenta con 18 complejos turísticos, ha optado, con las reformas llevadas a cabo en su planta hotelera, por incluir habitaciones para el personal. «Hemos invertido mucho para ofrecer alojamiento a los trabajadores. Tenemos bloques enteros», dice su CEO, Yannik Erhart.

Mientras, el Four Seasons Formentor estaría buscando alquilar un hotel para alojar a sus 350 trabajadores. La propiedad , Emin Capital, se limita a señalar que se están explorando diferentes vías. No sería la primera vez que se recurre a esa opción en Mallorca.