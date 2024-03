Las enfermeras de Mallorca también piden un plus «de difícil cobertura»

«Vamos a empezar hablar de un plus de difícil cobertura para las enfermeras de Balears de manera integral», adelanta Jorge Tera, secretario general del sindicato de enfermería (SATSE) que acaba de alzarse con un triunfo incontestable en las últimas elecciones sindicales del Servei de Salut. Como se recordará, el SATSE será estos cuatro años el sindicato mayoritario en la mesa sectorial donde se dirimen las cuestiones laborales del personal de la sanidad pública de esta comunidad.

Las enfermeras de las Pitiüses y Menorca cobran un plus de 4.800 euros brutos anuales y el SATSE quiere que este complemento llegue también a las aproximadamente 4.000 enfermeras que trabajan en el Servei de Salut en Mallorca. Será un duro tira y afloja porque el Govern tendría que desembolsar 19,6 millones de euros anuales para satisfacer esta reclamación.

«En los últimos veranos desde la pandemia nos quedan 150 o 160 contratos de sustitución sin cubrir. En épocas puntas no tenemos enfermeras suficientes. Y ahora mismo en la privada, se está haciendo la vista gorda con la compatibilidad, está doblando turnos bastante gente del Servei de Salut», pinta el panorama actual de estas profesionales el responsable sindical.

Faltan muchas enfermeras y Tera reclama ahora que el plus de difícil cobertura que ya reciben estas profesionales que trabajan en Eivissa y Menorca se extienda a Mallorca. «Vivimos en una comunidad autónoma donde la cesta de la compra es de las más caras, de la vivienda no vamos hablar porque ya es tontería y esto está provocando no solo que la gente que ya está aquí sufra, si no también que no quiera venir nadie», lamenta el líder de SATSE.

Tera recuerda que hace unos años teníamos un equilibrio entre la gente que venía cada año porque había paro en Andalucía o Castilla-La Mancha, comunidades que producían muchas enfermeras, y las que se volvían a su tierra tras consolidar su plaza y poder participar en un concurso de traslados.

«Los últimos años solo tenemos operación salida, no tenemos operación entrada porque ahora se trata de una profesión con pleno empleo. La enfermera que puede trabajar en Andalucía se queda allí porque el nivel de vida es dos tercios más bajo que aquí. Tienen más capacidad adquisitiva y se pueden comprar una buena casa. Aquí, sin embargo, cada día tenemos la cosa más difícil», diferencia

De ahí que el SATSE fije como una de sus prioridades para esta legislatura que se incremente el salario de las enfermeras a nivel autonómico con ese plus de difícil cobertura para atraer a profesionales ya que, alerta Tera, «en estos momentos estamos perdiendo la batalla con otras comunidades autónomas».

