El 49% de los contratos ofertados a las enfermeras de Mallorca quedan vacantes

Usando un término sanitario, hay evidencia científica de que esta temporada la sanidad pública balear volverá a tener problemas por la falta de enfermeras. Una evidencia que se constató el pasado jueves, día en el que el Servei de Salut hizo un llamamiento público ofertando a estas profesionales un total de 338 puestos de trabajo. Pese a que se trataba de contratos interinos (con una duración máxima de tres años) y de contratos de larga duración (de seis meses, aunque la mayoría de los ofertados superaban los nueve), casi la mitad, el 49% de ellos, 166, quedaron vacantes, revelan fuentes del sindicato de enfermería (SATSE).

El secretario general de este sindicato profesional, Jorge Tera, ha explicado que en este llamamiento público la bolsa de enfermería oficial ha quedado agotada y se ha tenido que recurrir a otro bolsín nuevo que alberga a profesionales con escasa o ninguna experiencia profesional. De los 166 empleos no cubiertos, 160 eran de larga duración y 6 interinos, ha detallado el secretario general del sindicato de enfermería añadiendo que todos ellos eran para trabajar en el hospital de Son Espases.

«Si este verano no viene gente de fuera, volveremos a tener problemas», ha adelantado recordando no obstante que este déficit de enfermeras se atenuará aunque no completamente con la nueva hornada de las egresadas de la facultad de Enfermería del próximo mes de junio.

Suscríbete para seguir leyendo