Los agentes inmobiliarios presentan un nuevo sistema de venta de viviendas

La Asociación balear de Servicios Inmobiliarios de Baleares, ABSI, ha presentado esta mañana un nuevo producto, denominado “Ventaplus”, que representa un avance en el mercado inmobiliario.

Este producto ha sido presentado en la sede de Caeb por el presidente de esta asociación, Fernando Valentín, que ha señalado que con esta nueva fórmula de venta el vendedor se convierte en el verdadero protagonista, ya que la inmobiliaria que le representará actuará como su único representante en la operación, con el objetivo de defender sus intereses.

Con este nuevo sistema de venta en el mercado inmobiliario se aboga por la profesionalidad del sector, que apuesta por la excelencia y por conquistar la satisfacción del cliente.

El proyecto se presentó en la sede de Caeb / a

Ventaplus cuenta con el apoyo de más de 30 agencias inmobiliarias asociadas, que se convertirán en una sola cuando actúen como intermediarios en la venta de una vivienda. A partir de ahora, no solo se buscará el cobro de la comisión por poner de acuerdo al vendedor y al comprador, sino que se ofrecerá un servicio mucho más profundo. El cliente dispondrá de una asesoría legal y bancaria, además de un compromiso por dar la mayor difusión posible al inmueble que se pretende vender. Esta promoción especializada no tendrá ningún coste extra para el cliente.

Un precio más alto

Fernando Valentín señaló que el mercado debe apostar por la calidad del servicio, de tal manera que se ofrezca al cliente un amplio servicio con el objetivo de vender cuando antes el inmueble y obtener un precio más alto.

El presidente de esta asociación realizó también en la presentación un análisis del mercado inmobiliario de Baleares. Valentín detalló que el año pasado las ventas descendieron alrededor de un 20 por ciento con respecto al año anterior, debido sobre todo a la subida de los intereses hipotecarios. La tendencia de este año, aunque el Euribor sigue estando alta, es que la situación se normalice y se empiece a notar un aumento de las ventas de inmuebles.

Valentín detalló que los expertos del sector no prevén que las viviendas de un valor entre los 250 y 300 mil euros vayan a subir de precio en los próximos meses. Este sector de venta depende mucho de la situación de los intereses bancarios, por lo que su precio tiende a regularse. Sin embargo, no ocurrirá lo mismo con las viviendas de lujo, ya que habitualmente los clientes que buscan este producto no les afecta tanto el nivel de los intereses, porque no suelen recurrir a crédito. Por esta razón, según el experto, se prevé una subida de precios en este sector.

El presidente de esta asociación reiteró una vez más que el problema en Baleares es que hay un exceso de demanda, frente a muy poca oferta. Y es que en estos momentos es muy complicado encontrar un piso que encaje en las necesidades del cliente que busca acceder a una vivienda. Esta situación se produce tanto a nivel de venta, como de alquiler. Fernando Valentín, incidiendo en el tema del alquiler, se atrevió a decir que el problema no se resolverá en los próximos meses e incluso prevé que el mercado vaya subiendo los precios, sobre todo porque existe mucha demanda por disponer de una vivienda y hay muy pocas ofertas.

El experto también abogó por profesionalizar más la labor del intermediario inmobiliario. Y en este sentido afirmó que en España no se exige ningún tipo de título específico para poder vender una casa, ni tampoco para abrir una agencia inmobiliaria.