Antoni Cladera, catedrático de Ingeniería de la Construcción en la UIB: “En Mallorca tenemos edificios con poliuretano como el de Valencia que deberían identificarse inmediatamente”

-¿Podría producirse en Mallorca un incendio como el que ha tenido lugar en Valencia?

-Probablemente sí. En Mallorca tenemos edificios similares, con revestimientos del mismo tipo. Lo que pasa es que el incendio casi seguro que no sería en edificios tan altos, aquí no los hay así, por lo que la evacuación sería más sencilla.

-¿Se sigue construyendo con el revestimiento de poliuretano que ha facilitado la rápida propagación del incendio?

-Hoy en día no se puede construir con estos materiales. Los materiales de recubrimiento que se utilizan ahora deben tener una estabilidad en el fuego de sesenta minutos, que es el tiempo que se calcula que los bomberos lo podrían apagar.

"La misma promotora del edificio de Valencia ha construido pisos en Mallorca"

-¿Conoce usted edificios construidos así en la isla?

-Directamente, no. Pero los hay. La misma promotora de este edificio en Valencia ha construido pisos en Mallorca, pero no sé si con los mismo materiales. Esta misma mañana he recibido un WhatsApp de una persona, que sabe del sector de la construcción, que me decía que su edificio es como el de Valencia.

-¿Cómo habría que actuar después de lo ocurrido en Valencia?

-Es muy importante identificar todos estos edificios con estos materiales sin crear alarma social. En primer lugar para que los bomberos sepan cuáles son para aplicar un protocolo específico. El protocolo habitual de los bomberos cuando hay un incendio es primero decirle a los vecinos que se encierren en sus casas, después apagar el fuego y por último dejarles salir. No se les deja salir de sus viviendas porque la escalera hace de chimenea y las temperaturas pasan a ser muy elevadas, por lo que podrían quedar heridos con quemaduras muy graves. Pero este fuego se propagó a una velocidad pocas veces vista. Pasó también con el incendio de 2017 en Kensington, que además de una enorme tragedia fue el incio del problema del cladding en Reino Unido. Pasó esto en Inglaterra, pero en España no se ha ido revisando este tipo de construcción con poliuretano. Y la Administración está obligada a revisar estas fachadas, hay cuatro muertos y catorce desaparecidos, ¡es una tragedia!

-¿Y una vez identificadas, qué debe hacerse?

-Se deben sustituir. Tal y como hay ayudas para placas solares, debería haberlas para las comunidades de propietarios que se encuentran con este problema.

-¿Han estado estos materiales como el de Valencia contemplados alguna vez en la normativa?

No. Diría que es un material que ha estado en una situación alegal, pues nunca había estado contemplado en la normativa. La regulación siempre va por detrás de los nuevos productos que van saliendo al mercado. El poliuretano es un plástico muy inflamable. Debe tener aditivos ignífugos. Ahora se sigue poniendo en las fachadas el poliuretano, con la diferencia de que ahora ya lleva estos aditivos ignífugos. Este tipo de material se puede poner como aislamiento entre la pared y la fachada, como un sandwich, o directamente pegado en la fachada mediante placas. En el caso del incendio de Kensington, fue un caso de sandwich. En el de Valencia se está investigando si sólo estaba pegado a la fachada, o en las dos partes. En realidad, ese material no debería estar en ninguno de los dos lugares. Además, como el material estaba en lo que se conoce como fachada ventilada, hizo de chimenea y provocó que se propagar hacia arriba. El poliuretano se vuelve líquido a los 250-300 grados y el aluminio, también presente en el edificio de Valencia, se vuelve líquido a menos de 600. La llama puede llegar a mil grados. En el incendio de Valencia, esos líquidos fueron hacia abajo avivando más el incendio.

-Algunas voces han apuntado a que esto pasa por construir barato.

-Este caso no tiene nada que ver con construir barato, no es ese el problema. Creo que se fue a buscar un acabado más novedoso y lujoso con ese revestimiento, aunque es cierto que el poliuretano con material ignífugo tiene un precio más elevado. Creo que lo que ha pasado es que nadie pensó en los problemas que puede traer ese material, nadie lo analizó. Y en las construcciones se cometen errores. Y este es importante subsanarlo.