Una madre en el sorteo del viaje a a nieve del Consell: «He venido por mi hijo, pero no le ha tocado»

Los 61 jóvenes que viajarán a esquiar a Andorra el próximo 25 de febrero en un viaje que le costará al Consell 42.000 euros ya tienen su plaza adjudicada. A falta de que realicen el pago de los 303 euros correspondientes por jóven -el 30% del coste total del viaje, ya que el 70% restante lo asume la institución balear-, los 61 afortunados pueden estar tranquilos.

Ayer se realizó el sorteo público en la Llar de la Joventut, en Palma, haciendo uso de una página de internet en la cual, a través de un botón, se generaba un número aleatorio. No se trataba de un sorteo al uso ya que, en previsión de que algunos grupos de jóvenes se hubiesen apuntado a la vez, se contabilizaron 61 números en orden ascendente a partir del que salió a través de la aplicación. Es decir, al haber salido el número 127, aquellos que viajarán serán los que tengan algún numero entre el 127 y el 188.

No acudió ningún joven a presenciar el sorteo, pero sí lo hizo la madre de uno de ellos. «Lo vi en una noticia y se lo comenté a mi hijo», explicaba. «Nunca había esquiado y pensé que le haría ilusión, así que he venido para ver si le toca», apuntaba, destacando además que si hijo se había apuntado solo al viaje. «Al final he venido por mi hijo y no le ha tocado», lamentaba.

Este viaje se trata de un ‘plan piloto’, y desde la Dirección Insular de Juventud y Participación está previsto que, en caso de que el proyecto prospere y se obtenga una respuesta positiva por parte de los asistentes, se organicen más viajes en un futuro.

Rechazo de la oposición

Cabe recordar que este viaje, en el que el Consell subvencionará el 70% del coste total del viaje, es decir, unos 707 euros por joven con un gasto total que asciende a los 42.000 euros, fue criticada por la oposición una vez se anunció a través de redes.

Tanto Joventuts Socialistes de les Illes Baleares como el PSIB criticaron la medida y reclamaron al presidente de la institución, Llorenç Galmés, que «haya cambiado el bono de emancipación de los jóvenes por viajes a la nieve».

Més per Mallorca, por su parte, censuró el «elevado coste de una actividad» que «sólo beneficiará a 60 jóvenes». La formación ecosoberanista solicitó el expediente de contratación ante la sospecha de posibles «irregularidades» y su portavoz en el Consell, Jaume Alzamora, también cargó contra el Partido Popular y aseguró que le llamó la atención no sólo el procedimiento administrativo sino el cambio en las políticas juveniles.