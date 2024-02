Andrea Busquets es uno de los nombres que figuran en el informe interno que remitió la líder de Vox en Balears, Patricia de las Heras, a la dirección nacional acusando a su predecesor de beneficiarse económicamente del partido.

En la carta, De las Heras menciona a la concejala de Esporles asegurando que se le prometió «alguna conselleria o dirección general». Busquets no lo desmiente pero lo aclara: «Dije que no a todas las ofertas. Si acepto un cargo que sea porque me lo he ganado, no para que vuelva al partido», comenta la concejala, que en aquel momento había hecho un parón en su vida política.

También lamenta que De las Heras mencione a sus hijos en la carta: «Cuenta por dónde se mueven y a qué colegio van, aunque se equivocó, en realidad no van a ese. Igualmente, el tema de los hijos ni debería mencionarse. No todo vale en política», apunta. Busquets no se esconde sobre la acusación de «incendiar los grupos de coordinadores» contra De Las Heras: «Antes se podía hablar libremente, no como ahora, que estamos vetados».