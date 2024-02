Morales, ha sido definido por el GOB como “una persona muy activa dentro de la entidad, un personaje alegre y cercano, y un gran aficionado a la ornitología”. Además de ser uno de los fundadores del grupo ecologista, también fue fundador de Jardins de Tramuntana y colaborador en el Atles d’Aucles Nidificants, 1983-1994.

“Su pérdida deja un gran vacío, y desde el GOB queremos hacer un reconocimiento a su figura y acompañamos a familiares y amigos en el luto por la pérdida inestimable de Hilari”, señala la entidad.

Joan Mayol recorda Hilari Morales al seu llibre 'El naixement del GOB. Un record personal'

“N’Hilari Morales va tenir un paper importantíssim els primers anys (del GOB): és un excel·lent ornitòleg, autodidacta (la seva habilitat per afinar nius no ha estat mai superada!), i té un optimisme vital i una simpatia personal encomanadissos. En Casasayas va tenir l’encert de confiar-li les relacions públiques del GOB, una tasca que va assumir amb un èxit notable. La seva feina de monitor i cuiner en els primers campaments és recordada per molts”.