El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha asegurado que su expulsión del grupo parlamentario de Vox en Baleares se debe a "seguir las directrices de la dirección nacional y de Santiago Abascal. He intentado calmar la situación pero ha sido insostenible, a pesar de que he hecho todos los esfuerzos posibles por comprenderles, no los entiendo".