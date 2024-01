El periodista mallorquín Marc Ferrà ha sido reconocido como el mejor corresponsal por el portal África Mundi, que entregó sus premios la pasada semana en Madrid.

A sus 28 años, lleva casi cinco en Marruecos y no tiene intención de abandonar su ubicación. De hecho el periodista freelance asegura que este galardón no ha hecho más que servir de «motivación extra» para continuar con su trabajo en el territorio africano. «Los primeros años fueron un poco más difíciles, porque tuve que conocer el país, hacer contactos y empezar a trabajar como freelance. Ahora que tengo todo ese background, el conocimiento de cuáles son los diferentes temas que afectan al país, me siento preparado para continuar en la región y seguir aprendiendo», señala.

Ferrà se graduó en Periodismo en Mallorca, donde estuvo trabajando hasta que en 2019, tras finalizar su contrato, decidió aprovechar y hacer lo que siempre había querido, dedicarse a la actualidad internacional. Así, rápidamente puso rumbo a la que todavía continúa siendo su aventura.

¿Sus planes de futuro?

Recorrer los territorios aledaños. «Estar afincado en Marruecos me permite contar lo que sucede en países como Argelia, pero me gustaría poder viajar más a por ejemplo Túnez o la región del Sahel y cubrir desde el terreno lo que ocurre en los países vecinos», explica el periodista.

Ferrà dio algunos de sus primeros pasos en este rotativo, donde realizó parte de sus prácticas, y en la actualidad colabora como freelance en El Periódico de Catalunya [que como Diario de Mallorca pertenece a Prensa Ibérica], Antena 3 Noticias, IB3 Ràdio y Cadena SER, todos ellos medios en los que trata temas sociales, además de las relaciones hispano-marroquíes. El terremoto ocurrido en el país el pasado septiembre, la migración o el seguimiento de la tragedia de Melilla son algunos de los temas en los que ha estado trabajado en los últimos meses.

Eso sí, reconoce que el camino hasta llegar a este punto de su carrera no ha sido fácil. «Conocer a la gente del lugar, su lengua y editores lleva tiempo y hasta poder publicar estuve por lo menos casi tres años», relata el joven periodista, que ahonda en las dificultades de ser freelance: «Muchas veces puedes pasar meses en los que casi no te llega ni para pagar el alquiler, pero cuando viene una noticia importante, trabajas todo lo que no has podido y también económicamente recuperas un poco», como asegura le ocurrió durante la cobertura del seísmo, momento en el que recuerda haber llegado a realizar hasta diez directos o falsos directos para diferentes medios en un solo día.