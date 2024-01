Un mes después del cambio en la limitación de velocidad en la Via de Cintura de Palma, de 80 a 100 kilómetros por hora, en los dos sentidos de circulación que van desde la rotonda de Can Blau al túnel de Gènova, Google Maps sigue indicando que la velocidad máxima de la vía es de solo 80 kilómetros por hora, tal como entró en vigor hace tres años, el 31 de enero de 2021.

El cambio que no ha actualizado todavía Google Maps se produjo el pasado 18 de diciembre y se comunicó a la DGT con anterioridad, el 19 de noviembre. Incluyó, además, un total de 16 señales de tráfico, ubicadas en la mediana y el margen derecho de la Vía de Cintura de Palma, ocho en sentido Andratx y ocho más en sentido Palma, más pequeñas y circulares las de la mediana y cuadradas y de un tamaño mayor y sobre fondo amarillo las situadas en el margen derecho de la vía.

Con el cambio en el límite de velocidad de la Via de Cintura que Google Maps no recoge, solo se mantiene la limitación a 80 kilómetros por hora el túnel de Gènova y el tramo de Can Blau, bajo la rotonda de la carretera de Manacor.

Además, el departamento de Territorio, Movilidad de Infraestructruras informó que está previsto mejorar con un asfalto más adherente el tramo entre las salidas de Sóller y Valldemossa, así como la salida de Gènova. En este sentido, con el aumento del límite de velocidad de 80 a 100 kilómetros por hora, la institución insular también tiene previsto invertir 2,5 millones de euros en instalar pantallas acústicas en los espacios residenciales que limitan con la Vía de Cintura.

La Avinguda Félix Pons de Palma ya sale en Google Maps

En cambio, Google Maps sí que ha actualizado otros cambios más recientes, como el de la Avinguda Félix Pons de Palma, la vía que pasa por delante del Palacio de Congresos, un cambio que entró en vigor el pasado 2 de enero de 2024, quince días después que el cambio de limitación de velocidad en la Vía de Cintura.