María Frontera: «Las normativas de los taxis y las VTC se tienen que flexibilizar, queremos seguridad»

María Frontera Hjorngaard (Palma, 1969) lidera la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) desde 2018. Se formó entre España, Irlanda, Reino Unido y EE UU. Estudió Turismo en la Universitat de les Illes Balears, International Bussiness en la universidad de Southern New Hampshire, en Estados Unidos y cursó el Programa Avanzado de Dirección General del IE Business School. La solleric es vicepresidenta de la patronal nacional (CEHAT), preside la Comisión de Turismo de la CAEB, es vocal de la Junta Directiva del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y está presente en la CEOE y en la Cámara de Comercio de Mallorca.

El miércoles se inaugura Fitur, ¿qué esperan de la feria?

La vemos con gran entusiasmo. Esperamos que se fortalezcan todas las tendencias, son positivas para toda la temporada de 2024 para las Islas Baleares. Necesitamos que a través de la innovación, la tecnología y la formación se fortalezca el sector económico. Buscar una ventaja competitiva, la circularidad, implica que toquemos estas tres palancas, pero junto a la Administración porque tiene muchas competencias de ellas.

Será la primera toma de contacto con el ministro Hereu.

Sobre todo su primera toma de contacto con la feria turística más importante en España. Allí siempre es todo muy conciliador, pero queremos ver decisiones valientes. Ya no nos interesan el número de pasajeros que entran por los aeropuertos o los visitantes. En muchas zonas de España tienen los mismos problemas y retos que nosotros, como que haya un mejor equilibrio entre visitantes y residentes. Eso viene de las consecuencias de no llevar una mejora de la gestión del territorio. Hay que hablar de movilidad, del ecosistema turístico o de aportaciones de viviendas. Durante decenas de años no ha habido una política adecuada. Es una desventaja competitiva para nuestro territorio.

Les preocupa la saturación. En 2023 han pasado 31 millones de pasajeros por el aeropuerto.

Tenemos que diferenciar entre los que están participando en el sector turístico de los movimientos de residentes y de los que tienen aquí su segunda residencia. Muchas veces se confunden los números. La movilidad es un grave problema y no vemos avances ambiciosos.

El Govern se ha posicionado del lado de los taxistas frente al apoyo de los hoteleros a Uber.

Creo que esa es una traducción de nuestras alegaciones.

¿Se equivoca el equipo de Marga Prohens?

No. Es una equivocación por parte de quien ha leído nuestras alegaciones y las ha presentado con esa postura. Buscamos una mayor optimización de los recursos disponibles en las islas. La movilidad no solo implica las VTC o los taxis. El residente o el visitante quiere moverse de la manera más rápida, eficiente y económica. Y si además puede ser la más sostenible, mejor. Hay que mejorar el transporte interurbano. Los visitantes prefieren el transporte público al coche privado. Y si nos lo facilitaran a los residentes, también lo haríamos. Las normativas de los taxis y las VTC que gestionan los ayuntamientos se tienen que flexibilizar. Queremos seguridad, que no se llegue tarde al aeropuerto. Y si el taxi no está disponible que haya otras modalidades. Se necesita una plataforma tecnológica, para que cuando una persona va hasta Alcúdia y hay clientes residentes o turistas en toda la zona norte puedan subirse a ese taxi sin que sea ilegal, sin que haya multas. Es una mejora de sostenibilidad del transporte.

¿Es un desacierto que el Govern mantenga la media hora de contratación para Uber?

Están pendientes de que haya una sentencia firme y entonces verán cómo modifican el asunto. Por un caso de Madrid con las VTC el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que se pueden tomar decisiones si son para el interés general. Defendemos una mejora de la gestión de la movilidad para favorecer al usuario. Por tanto, cualquier criterio que no sea ese tendrá alegaciones por parte de la Federación Hotelera. Al sector del taxi se le tiene que dar un periodo para que vaya evolucionando y buscar la fórmula para una sociedad que quiera avanzar y ser más sostenible.

Cada temporada hay quejas en los hoteles por el servicio de los taxis.

Prácticamente, durante todo el año no se da servicio a la demanda, ha pasado estas Navidades. Por las noches la gente joven no tiene disponibilidad de taxis. Muchos colectivos y administraciones siguen pensando en una temporada de seis meses. No puede ser después de tantos años y de cómo han evolucionado las aperturas del sector y el resto del ecosistema turístico. Va más allá de los ocho o diez meses en muchas zonas, incluso todo el año en Palma. Además, en los últimos veinte años hemos crecido un 40 % en población. El número de taxis que tienen en los ayuntamientos no está adecuado a la población residente. Imagínese cuando se suma la población flotante.

¿Qué más les preocupa?

La falta de personal capacitado. Estamos trabajando con la Administración para que se equilibre la formación con las necesidades de la empresa. El problema de la vivienda no tiene una solución inmediata, pero se tienen que poner las bases para llegar a una solución. Los hoteleros que pueden dan soluciones creativas, se recurre al alquiler de vivienda para los trabajadores que vienen de fuera. Este último verano estuvimos a pleno empleo. Hará falta otra vez si hay cambios importantes a corto plazo.

¿Prevén más visitantes por la crisis de Oriente Próximo y el posible desvío de turistas?

No se trata de que haya desvíos de turistas sino de que podamos ir seleccionando cada vez mejor las personas que nos visitan. Si se encarecen los precios y también el petróleo a raíz de esta crisis, también afectará a los billetes de avión y al paquete turístico. Podemos ir viendo cambios y eso significará que habrá más posibilidades para los que tengan un mayor poder adquisitivo.

¿Qué demandas han presentado al Govern para la ley turística? ¿Defenderán que se elimine el decrecimiento de plazas ligado a las reformas?

No hemos trabajado algunas de las partes de la ley. Nos han puesto un plazo para dentro de un año. Ahora están identificando los problemas que tenemos con la normativa y que nos afectan en la operativa porque son muy ambiguas las explicaciones y no las podemos llevar a cabo.

¿Por ejemplo?

El tema del producto local, que ya lo están llevando a cabo las empresas. Todavía la conselleria de Agricultura lo tiene pendiente de definir y llegar a un consenso con Turismo para ver cómo se tratará en el futuro. Se legislaron de forma muy rápida sin profundizar muchos temas. Y los planes de circularidad. La Administración tiene que entender lo que son y utilizar la misma terminología. Nos acompaña la Fundación Impulsa, que tiene el mayor conocimiento estratégico. El Govern ha de crear un plan estratégico donde la circularidad sea prioritaria. Queremos seguir siendo uno de los destinos más competitivos con el mejor convenio de hostelería, la implantación de las camas elevables, el estudio de las cargas de trabajo de las camareras de piso… Tenemos que sacar pecho. Existe un buen diálogo con los sectores sociales implicados.

En noviembre condenaron a Iago Negueruela por llamarles explotadores en el Parlament. ¿En qué momento se quebró su relación con el exconseller?

Usted habla de que se quebró. Estamos, como en los últimos años, trabajando con los que están gobernando. Parece que el que cambió de opinión fue el exconseller porque en la anterior legislatura estaba defendiendo al sector. Estamos con la implantación de las distintas iniciativas que ya veníamos haciendo y él quiso introducir en la ley turística. De repente hay ese cambio, sobre todo por el tono que utilizó. Hubo otros sectores que se alzaron en contra de esas declaraciones.

La negociación de la ley turística se caracterizó por los tiras y afloja con el socialista.

Por supuesto. Cuando no se trabaja de forma rigurosa tenemos que denunciar que no se hace correctamente. Tenían mayoría para aprobar lo que consideraban y luego la realidad demuestra que había muchos temas que se tendrían que haber trabajado mejor. El de las camas elevables se tiene que hacer con sentido común. No se puede imponer cambiarlas todas cuando muchos de los hoteles que habían hecho reformas en 2020 no habían abierto y en 2021 no lo hicieron todos. Ahora hay mucha más receptividad con las administraciones, sean del partido político que sean. Nuestras preaperturas están llevando a cada uno de los municipios mayor estabilidad y regularidad con el empleo. En el territorio nacional tienen el doble de tasa de paro que en las islas.

Habrá nuevo decreto contra el turismo de excesos en la temporada ¿Qué es lo que prioritario para ustedes en esa normativa?

Bueno hemos visto que se ha reducido claramente en la zona de Calvià.

Pero ha crecido en Playa de Palma

Yo creo que puntualmente ha habido algunos problemas en Playa de Palma y ellos tienen identificados exactamente dónde, cuándo, en qué momento y debido a qué. Si tú tienes datos objetivos, mides lo que ha ido bien de esa ley de turismo de excesos y lo que no ha ido bien y lo que es necesario modificar. Saldrá una modificación que tiene que seguir esa evolución en positivo para erradicar ese turismo de excesos. Lo que está claro es que había un mapping del turismo de excesos que no estaba basado en ningún tipo de objetividad y, por tanto, se tiene que cambiar.

¿Tiene que desaparecer esa zonificación?

No, yo creo que están estudiando cómo tienen que adecuarla a cada una de las zonas. Además, me consta que con los operadores turísticos seguimos compartiendo los mismos objetivos y esto es esencial. Pero también tendría que haber habido unas inversiones públicas en estas zonas que no han llegado nunca. Si tú empezaste a hacer esta transformación hace diez años con millones de inversión, diez años después la Administración pública sigue cojeando por ahí. Hay que acompañar también al resto del sector turístico que hay allí, que también necesita seguir reformándose y elevar esa calidad.

¿Están llegando o no los fondos europeos a los hoteleros y a las empresas de Baleares?

En general no están llegando al tejido productivo de las islas. Durante la anterior legislatura repartieron millones a mansalva. Ahora sabemos que a nivel de Administración pública no se habían aprovechado más que el 60 % de los fondos. Y esto era administración pública hacia administración pública. Nadie puede dar datos sobre las empresas privadas porque es que no está llegando. Por tanto, esto es una pérdida de oportunidad que además nos va a salir caro porque vamos a tener que pagar unos intereses. Ahora el nuevo Govern está intentando diferenciar entre lo que es plausible, de aplicar a corto o a medio plazo y a lo que no llegan. Porque es evidente que si hay un trabajo que no se hizo en la anterior legislatura, ellos no van a acelerarlo en medio año. Yo creo que aquí estamos trabajando para ver qué se puede aprovechar y qué no se puede aprovechar. O a lo mejor había algunos recursos destinados a unos proyectos que no se ven viables en estos momentos y lo que es normal es que se analicen si estas inversiones o estos recursos se pueden dedicar a otras inversiones productivas que realmente son realizables porque tienen un proyecto.

Para camas elevables sí han contado con las ayudas europeas.

Pero bueno, nosotros tenemos un calendario de seis años, no sabemos si van a existir durante los próximos años. El problema que vemos nosotros es que no ha habido un aprovechamiento de los fondos para inversiones productivas para transformar los destinos maduros de los que llevan años infinitos hablando todos los partidos políticos y todos los que han estado ocupando la cartera de ministro. Todavía no hemos visto ejecutado ningún proyecto transformador. Es necesario que los fondos se utilicen en eso, no para proyectos de baldosa y farola, no. Para eso existen otros recursos disponibles en cada uno de los ayuntamientos y en el Govern y en cada una de sus conselleries.

¿Confían que con el Govern de Prohens pise el acelerador?

Desde luego esperamos que la aceleradora de proyectos —tal como expusieron que pondrían en marcha una copia de la que estaba funcionando en Andalucía— tenga un equipo técnico a la altura. Las expectativas son muy altas esperando a ver la creación del equipo y en qué proyectos se focalizan. Lo importante no es abarcar muchos proyectos, lo importante es tener varios transformadores con una visión integral y que tengan en cuenta el calendario y las afectaciones de las distintas administraciones que estén trabajando en ellos. Hablamos de que colaboración público-privada es esencial, pero esa colaboración entre administraciones públicas es la que nos falla.

¿Qué proyectos son ineludibles en Mallorca?

Inversiones en el ciclo del agua. Y este no es un tema que sea beneficioso para el sector turístico. Es que es esencial y es imperdonable que no se haya invertido en estos últimos años. El Govern y el Consell tienen que exigir a cada uno de los ayuntamientos que lleven a cabo esas inversiones en tecnología para que detecten las fugas de agua y tengamos una mayor eficiencia de ese recurso tan importante. El cambio climático afecta en todo el territorio y es necesario priorizarlo.

¿Les inquieta que venga otro verano tórrido?

La preocupación que tenemos es el cómo adaptarnos al cambio climático. No nos estamos preocupando por el volumen, no. Lo estamos haciendo con inversiones en la transición ecológica que estamos viviendo. Luego, si esto nos está beneficiando para que la temporada se alargue, porque en noviembre la climatología es más favorable, tenemos que ver oportunidades. Se trata de acercar a todos los empresarios y a la Administración para ver qué se puede hacer para minimizar los riesgos. En esas estamos.

¿No le parece una traba que el PP tenga un socio como Vox que niega el cambio climático?

Bueno, mientras las actuaciones que consensúen dentro del Govern vayan en concordancia a que nos adaptemos al cambio climático... Los extremos nunca son buenos y nosotros en este territorio los hemos vivido. Por ahora no hemos visto ningún proyecto gravoso que vaya en contra del cambio climático. Al revés, el tema del ciclo del agua lo ha decidido un gobierno en el cual se oyen estas voces de otros partidos políticos y han tenido muy claro cuál es la prioridad. Los ciudadanos han decidido quién nos gobierna. Tenemos que dar oportunidades para que haya resultados a corto y medio de plazo.

¿Volverá a ser candidata en 2025 para un tercer mandato?

Es una pregunta que no me han hecho ni lo estemos trabajando en la Federación Hotelera. Siempre hemos abierto las elecciones a todo el mundo que se quisiera presentar. Estoy disfrutando mucho, es como si estuvieras haciendo dos másteres al mismo tiempo. Han sido unos años muy complicados. Si quieren confiar en mí de nuevo, intentaremos que así sea. También he pasado un año complicado a nivel personal y entonces esto te hace replantearte que lo que hagas tiene que ser siempre en positivo, con gente que te haga crecer.

¿Ha logrado equilibrar las demandas de los pequeños y los grandes hoteleros?

Yo nunca he vivido esa diversidad de opiniones en la Federación Hotelera. Hemos podido aportar el conocimiento y la eficiencia de empresas grandes o medianas que van más avanzadas para que todos los empresarios que formamos esta familia pudieran aprovecharlo generando más valor. Hemos tenido que comunicar mejor todo lo que estaban aportando, cómo nos nutrimos de las comisiones en distintas temáticas. Hubo un tiempo en que ni entre las grandes cadenas compartían tanto. Estamos hablando de grandes cambios en esta casa durante los últimos años, con consecuencias positivas que han hecho que estemos más cohesionados, seamos más fuertes. Hace cuatro años las aperturas del invierno eran de un 10 %, ahora estamos en un 20 %.

Madre danesa, padre solleric. ¿Qué genes le pesan más?

Tengo una buena mezcla. Me enriquece. Soy súper de tradiciones y me considero sollerica, mallorquina, española y europea. La visión cosmopolita de mi madre me ha dado muchas alas. Si no fuera por ella, no hubiera estudiado en el extranjero. Los mallorquines y los padres son bastante de que es quedi aprop. Tengo muchas amigas que también son mix, ya sabe, el bum turístico. Al revés hay alguno, pero menos.