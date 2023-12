La Asamblea Extraordinaria del GOB ha aprobado una nueva Junta Directiva formada por 14 mujeres con Margalida Ramis como presidenta.

Según ha informado la entidad en una nota de prensa, la Asamblea Ordinaria, además, ha aprobado la Memoria de Actividades y el Balance de 2023, así como el presupuesto del próximo ejercicio.

La nueva Junta Directiva ha instado a fortalecer la entidad y hacerlo colectivamente para asumir los retos que se presentan por delante, con nuevas ideas y perspectivas para una organización "que ha hecho historia y que quiere seguir haciendo historia".

El GOB ha reivindicado la candidatura unitaria, formada por mujeres de amplia experiencia y bagaje en campos muy diferentes, con miradas múltiples e intergeneracionales.

"Desde la cooperación, el feminismo, la participación, el diálogo, la transparencia y la incidencia, poniendo en el centro el cuidado de las personas, que son quienes hacen posible y fortalecen la entidad y su capacidad de transformación ecosocial: los socios, los voluntarios y los trabajadores", han resaltado.

La nueva directiva aspira a fortalecer y ampliar la base social del GOB y su participación en el seno de la entidad, así como sensibilizar y concienciar a la sociedad de los cambios necesarios para revertir los daños ecológicos.

Estará formada por: Aina Cassanyes Roig, com a vocal; Xesca Sastre Munar, com a vocal; Lara Cifre Magraner, com a vocal; Ester Cifre Magraner, com a vocal; Aurora Jhardi Massanet, com a vocal; Mar Estarellas Pizarro, com a vocal; Ruth Escribano Dengra, com a vocal; Abril Iriani Bordas, com a vocal; Gemma Salvador Obiols, com a vocal; Teresa Cuennet Mas, com a vocal; Margalida Maria Ramis Sastre, com a vocal i presidenta; Joana Pastor Carbonell, com a vocal; Francisca Mas Busquets, com a vocal; y Marusia López Cruz, también com a vocal.