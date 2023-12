El portavoz adjunto de Vox en el Parlament, Sergio Rodríguez, ha amenazado esta mañana con tumbar las cuentas para 2024 a sus socios del Partido Popular si no aprueban la enmienda para aplicar la libre elección de lengua: "No apoyaremos los Presupuestos de esta comunidad autónoma si no se dota con 20 millones de euros al plan". Esta es la primera vez que el partido se posiciona públicamente con esta contundencia. Así, Rodríguez ha añadido que, a pesar de las reticencias del PP, confía en que se acabará aprobando su propuesta tal y como la presentaron: "Intento siempre ser muy claro: es una condición sine qua non". Vox deja claro que no hay margen de negociación: deben ser "como mínimo" 20 millones de euros.

Ultimátum de Vox al Govern: amenaza con tumbar los presupuestos si no recibe los 20 millones de euros para la libre elección de lengua A pesar de que desde el Partido Popular consideran que la cuantía que exigen sus socios "es elevada", estando dispuestos a estudiar una cifra menor, fuentes de Vox apuntaban hace unos días a este diario que los 20 millones no son negociables y ya amenazaban con volver a actuar como lo hicieron con el techo de gasto. En este sentido, Rodríguez ha manifestado que tiene "confianza" en que el PP "hará honor a sus compromisos" y aceptará la enmienda. Todo ello con un mensaje claro y directo para sus socios: "No queremos volver a ver una situación como la que acabó con la no aprobación del techo de gasto". En caso de tumbar las cuentas de Marga Prohens, también caería la Oficina para imponer el español con multas. Sobre esta cuestión, el portavoz adjunto de Vox ha dejado claro que no renuncian a la creación del ente porque es un acuerdo que "ya está cerrado y presupuestado", aunque deja claro que "si votamos en contra de los Presupuestos lo haremos con todas las consecuencias". De esta manera, Vox pone las líneas rojas a Prohens si quiere sacar adelante sus primeras cuentas de la legislatura en las próximas semanas.