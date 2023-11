Vox ha presentado una enmienda a los Presupuestos de 2024 para incluir 20 millones de euros que se destinen a ejecutar la propuesta pactada con el PP para la libre elección de lengua en el primer trimestre del próximo curso 2024/2025. Los socios de Marga Prohens no descartan aumentar la partida en caso de que sea insuficiente. También reclaman una subida de 200.000 euros para contratar a inspectores educativos con el fin de "asegurar que no haya intromisiones ideológicas" en las aulas.

Aseguran que, después de haber entablado conversaciones con asociaciones, patronales y entidades educativas, este presupuesto ofrecerá "todos los recursos necesarios" a los centros que se acojan para que la medida pactada con el PP tenga una "buena acogida". Según ha explicado la portavoz en el Parlament, Idoia Ribas, la cuantía se ha calculado teniendo en cuenta que se necesitará contratar a más profesores, "desdoblar" aulas y adaptar las instalaciones con el fin de que se pueda aplicar el plan lingüístico "con todas las garantías". El sindicato UGT Enseñanza estimó en 120 millones de euros anuales el coste de la segregación de alumnos por lengua en Baleares hace apenas un mes.

Tal y como explicó el conseller de Educación, la elección de primera lengua de enseñanza (hasta los 8 años) se haría a partir del próximo curso "en los centros en los que sea posible" (Vera no especificó mucho más sobre qué quiere decir eso, más allá de referirse a una cuestión de recursos) y "sin segregar" (sin hacer clases separadas por cuestión de lengua). Después, para el resto de cursos de Primaria y Secundaria se diseñará un "plan piloto voluntario" para realizar desdoblamientos en las materias no lingüísticas según la lengua que elijan los padres. Este plan piloto se empezaría a aplicar el próximo curso en Primaria en los centros que pidan y puedan acogerse y en Secundaria a partir del curso 2025-2026, sin descartar estudiar su ampliación a las etapas no obligatorias.