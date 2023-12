El Club Diario de Mallorca se vistió de gala el pasado lunes para celebrar la tercera edición de los premios Manjària y el nº 150 del suplemento gastronómico de este diario. El evento, que contó con la colaboración de Coca Cola, Estrella Damm y CaixaBank, sirvió para distinguir el producto local de calidad y reunió a destacados representantes del mundo gastronómico de las islas.

En esta nueva edición los galardonados fueron Benet Vicens, chef estrella Michelín, por su trayectoria en Bens d’Avall; Antoni Tugores, por su labor de recuperación de recetas tradicionales mallorquinas; OPMallorcamar, por su labor al frente de la pesca y comercialización del pescado mallorquín y Micro Celler Son Crespí, por su pasión por la elaboración del vino y el cultivo de la viña. El evento, presentado por la periodista Mercè Marrero, comenzó con la intervención de la directora del suplemento, Magdalena Mesquida, quien recordó que en febrero de 2024 Manjària cumplirá 15 años de vida como una publicación «clásica» de la gastronomía de las islas que ha llegado a su nº 150. A continuación, tuvo lugar un coloquio sobre cocina mallorquina con Antoni Tugores y Mercè Marrero.

El escritor e investigador manacorí dialogó con Marrero quien empezó la charla destacando que la cocina consiste en «una transmisión de valores culturales». «El mayor acto de amor es cocinar un buen plato», destacó. El periodista relató el origen de su pasión por la gastronomía: «Mi interés comenzó cuando perdí a mi madre que era una excelente cocinera. Pensé que no podían desaparecer los conocimientos gastronómicos de las anteriores generaciones y empecé a investigar recetas en todos los pueblos de Mallorca». Tugores precisó que le interesa principalmente estudiar la cocina de las mujeres anónimas que servían en las casas de los señores. «He descubierto que la cocina mallorquina es diferente según las áreas geográficas; los platos de Binissalem son distintos a los de Sóller o los pueblos del Pla», describió. Marrero quiso conocer las tendencias gastronómicas que augura Tugores para el futuro: «Pese a la globalización, el futuro estará marcado por los productos de proximidad y temporada arraigados en la tierra». «Cuando voy a un restaurante valoro que utilicen nuestros productos mallorquines auténticos», sostuvo.

Tras la conversación, Marrero dio paso a la mesa redonda sobre producto local moderada por Miquel Adrover con la presencia de diversas empresas. Contó con la participación de productores locales: Gerry Parra (Associació d’Apicultors); Guillem Adrover (Terracor-Som Pagesos); Gemma Bes (Ametlla+ de Mallorca) y Miquel Miralles (Treurer).

Miquel Adrover advirtió que una muestra de que las islas son punteras en gastronomía es que han conseguido 12 estrellas Michelin y 4 verdes, el galardón con el que se premia a los restaurantes sostenibles que emplean productos de km0. Precisamente, entre el público se encontraba Jordi Cantó, chef de Sa Clastra, el restaurante que ha dado a Mallorca una estrella Michelin.

Gerry Parra, de l’Associació d’Apicultors, que cuenta con más de doscientos asociados, explicó que la producción de miel de Mallorca es «especial y limitada». «Queremos dar a conocer la marca registrada para diferenciarla de otras mieles foráneas», sostuvo. Para el apicultor es esencial «educar al público para que sepa distinguir nuestra producción, que es reducida y permite controlar su trazabilidad».

Miquel Miralles era director financiero de Son Espases y decidió cambiar las finanzas sanitarias por la producción y la comercialización del aceite. Creó su propia tafona y como fruto de esa transformación nació el proyecto Treurer. «Decidí arriesgarme porque tenía inquietud por saber si una finca familiar de tamaño medio podía ser rentable. Los productos locales o son rentables o pueden morir», explicó Miralles.

Del romanticismo y del cariño hacia un producto tan mallorquín como la almendra mallorquina, nació Ametla + de Mallorca. Gemma Bes es nutricionista, casada con un mallorquín y reside en Mallorca desde hace 25 años. «Es una empresa romántica formada por cinco socias que además son suegras y nueras. Es un reto haber podido superar esa relación», bromeó. «Empezamos con la picada mallorquina al tiempo que pudimos proteger el paisaje de esta isla», explicó.

La rentabilidad del campo

Un grupo de pageses de toda la vida que intentan «dar valor a su trabajo» se unieron hace dos años para crear Terracor-Som Pagesos y revalorizar el producto local con más de 300 hectáreas dedicadas a frutas y verduras. En representación de esta entidad, Guillem Adrover manifestó que estiman el campo pero la agricultura «ha de ser rentable». «A veces sentimos que los payeses estorbamos. Competimos en las fincas con los parques fotovoltaicos y con los extranjeros», lamentó. Adrover añadió que es necesario «cuidar nuestro entorno y producción. Podemos sobrevivir sin el móvil pero no sin comida», sentenció.

Los participantes de la mesa redonda coincidieron en destacar la necesidad de conseguir la rentabilidad del producto de proximidad para sobrevivir. Miquel Miralles explicó el secreto para ser rentable: «En Treurer interrelacionamos los olivos, la tafona, la comercialización y el turismo». Gemma Bes apostó por la diversidad: «Hemos mezclado la almendra con otros frutos secos y utilizamos el vidrio en lugar del plástico porque es un material más sostenible». En este sentido, Guillem Adrover puso en valor la innovación y la búsqueda de propuestas para atraer a más público. Para revalorizar las fincas agrícolas de los asociados de Terracor-Som Pagesos, organizan visitas y ofrecen platos elaborados con los productos locales que cultivan en sus más de 300 hectáreas de terreno. «Esta propuesta tiene mucha aceptación. Durante el verano está lleno y hay lista de espera. Adaptamos la cocina a la producción de temporada», relató Adrover. Miquel Miralles también realiza visitas guiadas por su finca de olivos y su tafona: «Explicamos a los visitantes de qué manera se elabora el aceite y al final les ofrecemos la mejor cocina». Según Miralles, «es importante transmitir el conocimiento de nuestros productos de calidad con experiencias gastronómicas únicas».

Gemma Bes reconoció que Ametlla + de Mallorca es fruto del vínculo especial que mantienen con la almendra «aunque complementamos este proyecto con otros trabajos para poder sobrevivir». «Nos gustaría que la almendra mallorquina llegara a todos, a pesar de su coste», agregó.

La mesa redonda concluyó con una reflexión sobre el futuro de la gastronomía mallorquina. Sin duda, todos coincidieron en que la sostenibilidad, la producción de km0 y la calidad son las claves del éxito.

Como nutricionista, Gemma Bes puso en valor los beneficios para la salud de consumir productos de temporada que mantienen todas sus propiedades. También apostó por una Mallorca más sostenible: «Mi sueño es que nuestra isla fuera un país como Dinamarca». Por su parte, Miquel Miralles recordó que el turista de calidad busca la cocina local de proximidad.

Premios Manjària 2023

Después de la mesa de debate, el momento más especial de la gala fue la entrega de los premios. OpMallorcamar obtuvo el galardón a mejor organización de pescadores y comercializadores de pescado de la isla por su defensa del producto de proximidad. El presidente de la asociación, Pedro Mercant, recibió la distinción de manos del conseller de Agricultura, Joan Simonet. Mercant tuvo unas palabras de agradecimiento: «Es un honor y un placer recibir este galardón que ayuda a promocionar el producto local de nuestra tierra».

Micro Celler Son Crespí fue galardonado por su pasión por la elaboración del vino y el cultivo de la viña. Cuenta con la distinción de maestro artesano y destaca por su labor de defensa de la biodiversidad y el uso de las energías renovables. Bernat Coll, de Agrobank, entregó el premio a Neus Beltran, del Micro Celler Son Crespí: «Es un premio ilusionante. Reconoce la importancia de los cellers que usan las variedades locales». El Restaurante Bens d’Avall ha sido premiado en esta tercera edición por ofrecer una gastronomía que «es una fiesta de los sentidos». Benet Vicens aseguró que una de sus ilusiones siempre ha sido tener un huerto y un restaurante. Defiendo que nos gusta más el producto local de Mallorca que el foráneo. «Todos tenemos el poder de elegir al llenar el carrito de la compra», aseguró. Eduardo Sancho, de Estrella Damm, entregó el premio a Vicens.

Por último, el periodista Toni Tugores fue galardonado con un premio Manjària de la mano de Gabriel Mulet, Relaciones Públicas de Coca Cola. «Cada persona que me dice que ha cocinado la receta que he publicado en Diario de Mallorca es como una gasolina para funcionar cada semana», manifestó Tugores. El conseller de Agricultura, Joan Simonet, clausuró el acto poniendo en valor que los payeses han encontrado nuevas fórmulas «para dar valor añadido a los productos locales». «De esta manera no solo son productores sino también comercializadores y organizadores de catas en sus fincas». Al finalizar el acto, los asistentes disfrutaron de un cóctel con la actuación de Jon Cilveti en los jardines del Club Diario de Mallorca.