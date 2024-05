Cladera exige a Galmés aclarar cuándo informó a Prohens sobre el expediente de Sa Vinya

El grupo socialista en el Consell de Mallorca exigió este jueves al presidente insular, Llorenç Galmés, que explique «cuándo informó» a la presidenta del Govern, Marga Prohens, sobre la inspección del agroturismo del exdirector general de Transparencia, Jaume Porsell.

En nota de prensa, el PSIB insistió ayer en su solicitud de comparecencia pública de Galmés tras conocerse que la propiedad de Porsell en Andratx no disponía de los permisos necesarios.

La portavoz socialista en el Consell, Catalina Cladera, aseveró que «Galmés no puede esconderse detrás de las explicaciones confusas de Rodríguez», al referirse a la comparecencia del conseller de Turismo, donde informó de que Porsell no cumplía con la Declaración Responsable de Inicio de Actividad Turística (Driat).

No obstante, Cladera advirtió que no se ha justificado el motivo por el que los servicios de inspección del Consell no comprobaron la validez de la Driat hasta siete meses después de haber sido solicitada.

Por otra parte, la portavoz socialista remarcó que el responsable de Turismo tampoco aclaró la forma en la que Porsell compró o reservó 14 plazas turísticas de la Bolsa de Alojamientos ni la tipología de las mismas.

Según Cladera, «la sombra de la duda sobre un supuesto trato de favor en el trámite sigue flotando en el aire, y una semana después de la comparecencia, Rodríguez no ha aportado ni uno de los documentos que prometió mostrar».

Por ello, el PSIB también insta al conseller de Territorio, Fernando Rubio, a dar «las explicaciones oportunas» sobre los trámites urbanísticos que el Consell haya hecho en relación a Sa Vinya. En este punto, considera que hay «una relación de proximidad» entre las corporaciones debido a que la actual directora insular de Urbanismo, María José Frau, es funcionaria interina del Ayuntamiento de Andratx.

Por último, cabe recordar que el PSIB interpuso una denuncia administrativa en Ordenación Turística porque entiende que se ha vulnerado la ley turística.

Por otro lado, el pasado 25 de abril Catalina Cladera ya exigió a Llorenç Galmés que no se escondiera tras el conseller de Turismo y que explicara «todo lo que sabe del caso del agroturismo de Porsell». Cladera instó asimismo a Galmés a aclarar «la cortina de humo» en torno a las irregularidades en el agroturismo Sa Vinya del ya exdirector de Transparencia del Govern. «Aunque no se habían podido acreditar los documentos necesarios que Porsell aseguraba tener en su DRIAT, el Consell tramitó una reserva de plazas turísticas de las que gestiona el consorcio sin detallar su tipo», manifestó Cladera en aquel momento.