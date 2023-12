El Govern ha validado que el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, diera ayer plantón al acto de la Constitución en el Palau de la Almudaina para acudir a una manifestación contra la amnistía. Según ha explicado el vicepresidente del Ejecutivo, Antoni Costa, es una decisión que no les compete. "Existe la separación de poderes, el Govern no le dirá al Parlament lo que tiene que hacer. Respetamos su opinión, nosotros tenemos otra que es la defensa de la Constitución pero reitero que no entraremos a valorar lo que hagan los representantes de Vox". Cabe recordar que Le Senne acude a este tipo de actos institucionales como segunda máxima autoridad de Baleares y no en representación de Vox.

Asimismo, Costa ha defendido que el presidente del Parlament "expresó libremente su opinión yendo a una manifestación" a diferencia del discurso lanzado por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, quién llevó a cabo un discurso "a instancia de parte, pareciendo más la secretaria general del PSIB que la presidenta del Congreso". El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, decidió no acudir al acto conmemorativo de la Constitución, dejando por primera vez sin representación institucional de la Cámara Balear la ceremonia que organiza la Delegación del Gobierno. Le Senne, quién ya anunció ayer su ausencia a través de las redes sociales, prefirió estar presente en una manifestación contra la amnistía celebrada en Palma. "Una conversación informal" Le Senne aseguró que había informado de su ausencia "a través de una conversación informal" a la presidenta del Govern, Marga Prohens. "Lo normal es que si el Partido Popular no lo comparte ella tampoco lo haga, pero no pasa nada, podemos tener discrepancias"