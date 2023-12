Llega la Navidad Suscríbete a Diario de Mallorca por 2 euros al mes

El presidente del Parlament desaparece del acto de la Constitución para manifestarse contra la amnistía Le Senne decide no acudir al acto conmemorativo de la Carta Magna, dejando sin representación institucional de la Cámara la ceremonia celebrada en La Almudaina "Lo normal es que si el Partido Popular no lo comparte Prohens tampoco, pero no pasa nada, podemos tener discrepancias"