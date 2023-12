El concepto del servicio de 'Todo Incluido' surgido en los complejos turísticos hoteleros del Caribe en los años 70 ha pasado de ser una propuesta pionera y diferencial a convertirse en un básico imprescindible en la oferta de las principales cadenas hoteleras internacionales que ahora incluso están dando una 'vuelta de tuerca' al mismo ofreciendo a sus viajeros propuestas aún más exclusivas en sus experiencias.

Es el caso de la hotelera mallorquina Riu Hotels and Resort que tras ser pionera en la introducción de esta propuesta en sus hoteles a finales de los años 90 ahora continúa innovando con propuestas originales y únicas como las famosas Riu Party, que son eventos disruptivos con DJ, performances, efectos de luz y sonido, y que sus huéspedes las pueden disfrutar como parte de la oferta All Inclusive del hotel.

"Hoy en día, no me planteo abrir un hotel vacacional que no sea Todo Incluido (a excepción de los 5 estrellas en España). El sistema forma ya parte de nuestra oferta y de nuestra operación, con altísimo nivel de especialización. No ofrecerlo sería, a mis ojos, un paso atrás. Pero en sus inicios fue una apuesta arriesgada, no siempre bien entendida ni bien acogida" ha recalcado el consejero delegado, Luis Riu, en un post realizado para su blog en el que explica la evolución de este servicio.

Los hoteles ofrecen cada vez más una variedad más amplia de experiencias, comodidades y paquetes y el servicio de Todo Incluido se ha convertido en un elemento muy apreciado por los clientes y es incluso considerado un imprescindible para muchos ya que ofrece la ventaja de saber de antemano lo que va a recibir y no tener sorpresas con los gastos extras.

El primer hotel Todo Incluido de la cadena hotelera dirigida por la familia Riu fue el Riu Merengue en República Dominicana, en 1996. De hecho, fue el primero de su clase en todo el país. A este le siguieron muchos más hoteles pioneros en sus destinos como Cancún, isla de Sal en Cabo Verde, Gran Canaria, Chiclana o Marruecos.

Tras analizar este modelo en un viaje a Jamaica Luis Riu decidido incluir esta novedosa opción en algunos de sus hoteles que no disponían de una oferta complementaria cercana para los huéspedes. Y aún a riesgo de que esto podría aumentar los precios, lo cierto es que al final se consiguió lograr un equilibrio entre ingresos y gastos.

"Las estancias en Caribe eran tradicionalmente muy largas, 7, 9 o 14 noches. No hay estómago ni cabeza capaz de mantener un alto nivel de consumo estable durante tantos días, así que suele funcionar como una sierra, con algunos picos, y los necesarios valles de descanso", explica el directivo.

Tras la experiencia en Riu Merengue surgieron mejoras en otros hoteles como fue el caso de hotel Riu Yucatan que abrió en Playa del Carmen en 1997 que abrió ya en régimen de todo incluido con varios hoteles y restaurantes.

Con los años esta propuesta se ha ido ampliando y replicando en distintas zonas y ahora las opciones incluyen otros elementos diferenciales como por ejemplo el dispensador de licores con el que la marca hotelera cuenta en la zona del Caribe.

Gran Canaria, el primero 'Todo Incluido' de Riu en España

En los hoteles de playa fue donde más fuertemente Riu apostó por el concepto del Todo Incluido siendo en España el hotel situado en la isla de Gran Canaria el primero que incluyó este concepto. Tuvo tanto éxito entre las familias, que el Riu Chiclana ya abrió en 2003 también bajo la enseña del All Inclusive. Estos dos hoteles fueron pioneros en sus zonas.

Para el directivo uno de los principales desafíos ha sido lograr demostrar que el sistema de 'Todo Incluido' no perjudica a las economías locales en las que se inserta. Así aunque en principio la oferta complementaria de la zona no llegaba a ver con buenos ojos la llegada de este nuevo concepto "hoy nadie lo discute y lo rato es encontrar hoteles que no sean Todo Incluido".

"Los huéspedes de todos nuestros hoteles salen y mucho. Hacen excursiones, visitan bares, restaurantes y discotecas. Pasean, van a la playa y hacen visitas culturales. Son una minoría aquellos que alimentan el mito de que no salen del hotel", explica el directivo que asegura que la hotelera ha establecido su propio modelo All Inclusive by Riu sin ningún tipo de extras con coste aparte.

El 'Todo Incluido', analizado

Ahora el modelo ha evolucionado marcado en gran parte por el mercado estadounidense capaz de pagar unas tarifas más elevadas por una oferta de mayor calidad. Por ellos las hoteleras se han tenido que adaptar a este nuevo tipo de cliente y satisfacer sus necesidades.

En este entorno de buscar nuevas experiencias y mayor personalización surgen también las famosas Riu Party, un producto que nace de la pasión por la música de Luis Riu y que tiene como objetivo poner el huésped en el centro de la animación del hotel y suponen una aportación extra al sistema de Todo Incluido.

Las Riu Party fueron presentadas en el año 2018 en Los Cabos, México, y a día de hoy ya pueden disfrutar de las fiestas los huéspedes de 35 hoteles de Riu ubicados en México, República Dominicana, Costa Rica, Jamaica, Cabo Verde y ahora también en España.