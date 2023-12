La portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, ha exigido el cese inmediato del regidor de Movilidad en Cort, Toni Deudero, después de que ayer este le insultara al estilo Ayuso con las palabras "Me gusta la fruta". Una frase que popularizó hace dos semanas la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando llamó "hijo de puta" al entonces presidente en funciones, Pedro Sánchez, durante su discurso de investidura.

"Jaime Martínez tiene que cesar al regidor de movilidad, no puede continuar en su cargo público con esta actitud machista y de menosprecio al adversario político", ha expresado Truyol, quién también ha reclamado unas disculpas públicas por parte del alcalde Martínez tras lo sucedido en el pleno. "Es el representante de todos los vecinos de Palma y la ciudad no se merece un equipo de Govern que menosprecie a quién piensa diferente".

Asimismo, la regidora de Més ha detallado que Deudero todavía no se ha disculpado con ella tras lo sucedido. "No fueron unas disculpas, yo le pedí en el pasillo a ver si retiraba el insulto y él dijo que no me había insultado en ningún caso. Simplemente lamentaba que yo me hubiera sentido insultada, estas son las reglas del machismo, cuando una persona agrede a otra y considera que no ha hecho nada incorrecto". Truyol también ha lanzado un mensaje muy crítico respecto a la actitud que está teniendo el Partido Popular con las mujeres. "Utilizan el insulto y el menosprecio especialmente en contra de las mujeres en reiteradas ocasiones. El caso de ayer de Deudero no es aislado, esta semana también hemos visto la situación de Toni Costa".

Crispación en Cort

La crispación política en el Ayuntamiento de Palma subió varios peldaños durante el pleno de ayer después de que el regidor de Movilidad y Polígonos Industriales, Toni Deudero, finalizara una intervención dirigiéndose a la portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, con estas palabras: "Me gusta la fruta". La regidora ecosoberanista y toda la oposición estallaron ante lo que interpretaron como un insulto, y acabaron abandonando el salón de plenos.

Truyol exigió a Deudero que retirara sus palabras de inmediato segura de que tras esa frase el regidor había querido llamarla "hija de puta". Ante la negativa del regidor y los intentos del alcalde, Jaime Martínez, de pasar por alto la referencia y continuar con la sesión, la portavoz de Més se levantó de su asiento para pedir explicaciones a ambos. Entonces se formó un tumulto entre varios concejales de diferentes partidos en el que Martínez intentó mediar sin éxito.

"Estáis pervirtiendo la política de manera absoluta", espetó Truyol a Deudero. "Se te está yendo de las manos", le respondió el regidor de Movilidad. Después la portavoz de Més se dirigió al alcalde: "Hable con sus regidores y ponga orden. El Partido Popular antes era un partido de orden".