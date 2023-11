Vox acusa a IB3 de "blanquear con el dinero de todos los ciudadanos de Baleares" a Josep Miquel Arenas, más conocido como Valtònyc, por la forma en que informaron sobre la vuelta del rapero mallorquín en el informativo de la noche tras su llegada a Palma el pasado 29 de octubre: "Informaron de su vuelta como si fuera un héroe y no dedicaron ni dos segundos a sus causas pendientes con la Justicia".

La formación ha pedido al director de la radiotelevisión pública, Albert Salas, si van a seguir informando "en esta línea" en todos los programas y ha recriminado al ente el tratamiento que hacen de Vox: "Se refieren a Vox como extrema derecha y siempre criminalizándolo, siendo un partido de personas no condenadas y constitucionalistas". En este sentido, la diputada Manuela Cañadas ha reclamado a Salas que "se pide este trato realmente al delincuente para no blanquearlo y a los que no lo son, no les tratemos como si lo fueran", en referencia al tratamiento informativo en las informaciones sobre su partido.

En la réplica, el director de IB3 ha abierto la puerta a debatir cómo se deben cubrir las informaciones de Vox y ha asegurado que trabajará para que los periodistas tengan unas "pautas claras" a la hora de informar: "Creo que estos asuntos que preocupan se pueden debatir a nivel periodístico dentro de un estatuto de contenidos y de redacción, para hacer frente a todos estos puntos de vista diferentes".