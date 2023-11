El periodista Albert Salas ha sido elegido por mayoría absoluta como nuevo director de IB3. El hasta ahora director de comunicación del Real Mallorca ha sido propuesto por el Partido Popular de Marga Prohens y ha obtenido el voto favorable de los diputados de PP, Vox, Més per Mallorca y Més per Menorca. El PSIB-PSOE, en cambio, ha optado por la abstención.

Salas no consiguió los apoyos necesarios hace un mes en la primera votación para ser director general de la radiotelevisión pública. Con 32 votos a favor y 25 en blanco, el periodista no obtuvo los votos necesarios de tres quintas partes del Parlament (35 diputados), por lo que ha tenido que esperar un mes hasta que se ha producido la segunda votación, donde ha podido ser elegido a través de una mayoría absoluta (30 diputados). Tanto Més per Mallorca como Més per Menorca, que no dieron su apoyo al periodista hace un mes, han cambiado su postura después de que el periodista se haya comprometido a mantener el modelo actual en el que el catalán seguirá siendo la lengua "normal y vehicular".

Ambos partidos han defendido esta mañana que una de sus exigencias principales para votar a favor era que se excluya de los equipos directivos a periodistas con trayectorias vinculadas a partidos o que se hayan significado políticamente, una petición que Salas habría aceptado. Enfatizan en que existe un compromiso por parte de Salas de elegir a personas sin una vinculación claramente partidista, tengan o no carné del partido, y por tanto apostará por profesionales de reconocido prestigio en su ámbito. "Nos referimos a personas cuya trayectoria profesional no esté marcada por haber estado vinculados a partidos ni a medios que sabemos que son correas de transmisión de partidos políticos, porque hay periodistas que parten de un tipo de periodismo más ideológico que informativo", ha añadido el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells.