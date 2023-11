La idea general de la conselleria de Educación de cara al proceso de escolarización para el curso 2024-2025 es volver al mapa escolar de Palma previo al Govern del PSOE, pasando de ocho zonas escolares a tres, como mínimo.

Esta zonificación se aplicaría el próximo curso de forma transitoria antes establecer la zona única escolar en Palma, tal y como figura en el programa electoral del PP y como pactó con Vox en el acuerdo de investidura. Cabe recordar que el segundo borrador del Decreto de Escolarización aún no está cerrado y cuando lo esté tendrá que pasar la fase de alegaciones y después ser revisado por el Consell Escolar (cuyo informe es preceptivo, pero no vinculante) y el Consultiu.

La futura zona A abarcaría lo que sería el distrito de Ponent, que incluye los barrios de Camp d´en Serralta, El Jonquet, Puig de Sant Pere, Jaume III, La Llotja - Born, La Missió, La Seu, Plaça dels Patins, Sant Jaume, Sant Nicolau, Santa Catalina, Zona Portuària, Bellver, El Fortí, La Teulera, Son Anglada, Son Armadans, Son Cotoner,Son Dameto, Son Dureta, Son Espanyolet, Cala Major, El Terreno, Gènova, La Bonanova, Los Almendros - Son Pacs, Portopí, Sant Agustí, Son Flor, Son Peretó, Son Rapinya, Son Roca, Son Serra - La Vileta, Son Vida, Son Xigala y Son Ximelis.

En cuanto a colegios de Infantil y Primaria (donde los niños inician su etapa escolar y se produce el grueso de solicitudes de admisión), esta zona A incluiría: Cc (centro concertado) Escolàpies,Cc S. Alfonso María de Ligorio, Cc Santísima Trinidad, Cc Virgen del Carmen, Cei (Centro de Educación Infantil) Ítaca, Cei Ntra. Sra. de la Providencia, Ceip (Centro de Educación Infantil y Primaria) Aina Moll I Marquès, Ceip Rei Jaume I, Ceip Santa Catalina, Cc Aula Balear, Cc La Purísima, Cc Mata De Jonc, Cc Sagrat Cor, Cc Santa Magdalena, Cc Santa Maria, Cei Pinocho, Ceip Marian Aguiló, Ceip Son Anglada, Ceip Son Pisà, Cc Cide, Cc La Immaculada, Cc La Salle, Cc Madre Alberta, Cc Nuestra Señora de Montesión, Cc Sant Vicenç de Paül, Ceip Anselm Turmeda, Ceip El Terreno, Ceip Gènova, Ceipieso Son Quint y el Ceipieem Son Serra (Integrado de Música).

Dentro de la zona B estarían los barrios de Amanecer, Arxiduc, Cas Capiscol, Camp Redó, L´Olivera, Plaça de Toros, Son Oliva, El Secar de la Real, Establiments, La Indioteria, Son Espanyol y Son Sardina.

En cuanto a colegios, la zona B integraría: Cc Arcàngel Sant Rafel, Cc Jesús María, Cc Manjón, Cc Ntra. Sra. de la Esperanza, Cc Pius XII, Cc San José de la Montaña, Cc San Vicente de Paúl, Ceip Cas Capiscol, Ceip de Pràctiques, Ceip Felip Bauçà, Ceip Miquel Costa i Llobera, Ceip Son Oliva Cc Aixa-Llaüt, Cc Ntra. Sra. de la Consolación II, Cei Pureza de María Jardines Infancia, Ceip Es Secar de la Real, Ceip Establiments, Ceip Maria Antònia Salvà y Ceip Sa Indioteria.

La zona C hasta ahora abarcaba Can Capes, Cort, Can Pere Antoni, El Coll d´en Rabassa,El Mercat, El Molinar, El Rafal Nou, El Rafal Vell, Sindicat, Els Hostalets, El Viver, Estadi Balear, Foners, La Calatrava, La Soledat, Marquès de la Fontsanta, Monti-sion, Nou Llevant, Pere Garau, Son Canals, Son Cladera, Son Fortesa, Son Gotleu, Son Malferit, Son Riera, Son Rutlan y Verge de Lluc. Dentro de esta zona entran los centros: Cc Balmes, Cc El Temple, Cc Juan de la Cierva, Cc La Milagrosa, Cc Lladó, Cc Ntra. Sra. de la Consolación, Cc Pedro Poveda, Cc San Agustín, Cc San Felipe Neri, Cc Sant Francesc, Cc Sant Francesc d´Assís, Cc Sant Josep Obrer II, Cc Sant Pere, Cc Sant Vicenç de Paül, Cc Santa Mónica, Cei Popeye, Ceip Alexandre Rosselló, Ceip Camilo Jose Cela, Ceip Coll d´en Rabassa, Ceip Es Molinar Infant Felip, Ceip Es Pont, Ceip Es Vivero, Ceip Escola Graduada, Ceipieso Gabriel Vallseca, Ceip Jafudà Cresques, Ceip Joan Capó, Ceip La Soledat, Ceip Miquel Porcel, Ceip Rafal Nou, Ceip Rafal Vell, Ceip Santa Isabel, Ceip Son Canals, Ceip Son Rullan, Ceip Verge De Lluc, y Ceipieso Pintor Joan Miró.

Se estudia añadir a esta zona C la barriada de la zona del aeropuerto, Can Pastilla, Es Pil·larí, S´Aranjassa, S´Arenal y Sa Casa Blanca, lo que hasta ahora la zona D, que integra estos colegios: Cc La Porciúncula, Cei Sant Francesc d´Assís, Ceip Can Pastilla, Ceip Els Tamarells, Ceip Es Pil·Larí, Ceip Sa Casa Blanca, Ceip Sant Jordi y Ceip S´Aranjassa. Dentro de la nueva zona C podría integrarse también la que hasta ahora la E, que se refiere al núcleo de Son Ferriol e incluye los colegios de Cc Sant Antoni Abat, Cei Ntra. Sra. de la Providencia y el Ceip Son Ferriol. Educación baraja en principio crear una zona C muy amplia que abarque toda esta área de Palma, aunque aún no se ha tomado la decisión de si ésta tendrá finalmente alguna subdivisión.