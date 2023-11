Escuela de Todos, la plataforma para aumentar la presencia del castellano en los centros educativos, se volvió a reunir ayer con Vox tras la decepción que ha supuesto para estas entidades cómo se articulará la libre elección de lengua (sin cambiar normativa y con un plan voluntario). Tras el encuentro, PLIS y Societat Civil Balear criticaron "el cambio brusco" de la formación ultra en cuanto sus posturas lingüísticas: han pasado "de exigir el máximo, elección libre de lengua en dos vías puras [clases separadas por lengua], al mínimo, que los centros permitan o no a los padres elegir lengua].

El portavoz adjunto de PLIS. Educación, por favor, Julián Ruiz-Bravo, y el presidente de Societat Civil Balear, Tomeu Berga, se reunieron ayer en el Parlament con los responsables de educación de Vox, Idoia Ribas, portavoz parlamentaria de VOX, Manuela Cañadas y Sergio Rodríguez.

"Si no se realizan modificaciones en el marco normativo en el primer año de legislatura, que permitan introducir el castellano, de forma gradual o de inmediato, como lengua vehicular en los centros escolares, no se podrán plantear en el resto de la misma", ha señalado la plataforma en un comunicado, en el que tachan de "sorprendente" que VOX no esté por la labor de acometer modificación normativa ninguna "más allá de la que corresponda a la burbuja de un plan piloto o experimental al que solo se sumarán los centros que lo deseen, es decir, ninguno de los públicos y pocos de los concertados". Lamentan que el partido de extrema derecha "ni siquiera" quiera satisfacer a los padres que han solicitado para sus hijos, durante este curso y los anteriores, recibir clases en castellano en al menos el 25% del horario lectivo y en al menos en una materia de las antes llamadas troncales.

PLIS y SCB, adheridas a Escuela de Todos, defendieron que la elección de lengua, para las antes llamadas materias troncales "debe ser impuesta progresivamente" a partir del próximo curso, sin plan piloto. Afirmaron que el plan piloto "será un sonoro fracaso, porque ningún centro público se sumaría al mismo, ni siquiera con la promesa de mayores recursos humanos, materiales y económicos, y porque muy pocos centros concertados, durante los últimos años abonados a la inmersión y a la retórica nacionalista, se incluirían". Añadieron que ofrecer recursos económicos a los centros a cambio de sumarse al plan experimental daría a los nacionalistas e izquierda un eslogan de dignidad: “La lengua no se vende ni se compra”.

Con todo, "para salvar el plan piloto", la plataforma pide que en el impreso de solicitud de centro o de continuación que todos los años los padres deben rellenar por el mes de abril "debería aparecer obligatoriamente dos casillas, catalán/castellano, para que los padres, con independencia de si los centros se suman o no al plan piloto, pudieran elegir primera lengua". Así, apuntan, el director y consejo escolar de cada centro "tendrían base" o no para sumarse al plan "y se responsabilizaran de su decisión".

Las entidades tambien plantearon al partido que "si no querían decepcionar a los que luchan contra la inmersión" lanzar "un claro mensaje de apuesta por el bilingüismo", satisfaciendo de a los padres que han pedido enseñanza en castellano en al menos el 25% y obligando a que los proyectos lingüístico a partir del próximo curso a incluir un mínimo del 25 por ciento del horario lectivo en castellano.Los representantes de VOX no aceptaron la idea.