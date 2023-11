Mallorca en la WTM: Llorenç Galmés lanza un ajuste de cuentas un año después en Londres

Hacer números en la World Travel Market 2023 (WTM), que se celebra hasta este miércoles, sobre cuánto le costará al Consell de Mallorca la enésima estrategia turística —rebranding incluido de la marca de la isla de las vacaciones más conocida del Mediterráneo— al parecer no toca en Londres. Nos quedamos sin saber cuánto vale dejar de ligar la isla al turismo de excesos y cambiarlo por «el turismo responsable», pero el presidente Llorenç Galmés fue raudo en ajustar cuentas sobre un embrollo de hace un año. Aquel que saltó a los tabloides británicos —The Sun, Mirror o Express— con la socialista Lucía Escribano de protagonista, entonces directora insular de Turismo, a la que achacaban no querer a los visitantes británicos por su bajo presupuesto. Todo surgió por unas declaraciones a una periodista en el contexto del rechazo al turismo de excesos. Pues bien, Galmés recordó que los socialistas soltaron en Londres que los turistas del Reino Unido no eran bienvenidos. Tres días de titulares sensacionalistas tuvieron el «coste reputacional» de 275.000 euros. El espectáculo de dimes y diretes llevó días después a Gabriel Subías a lamentar «los episodios dramáticos vividos a seis meses de las elecciones». También coleaba la arremetida de Més contra la promoción turística y su exigencia a dejar de acudir a las grandes ferias. Qué necesidad habrá de revivir aquel episodio cuando se dirige la política mallorquina desde Palau Reial.

Hoteleros en Londres: Amplia representación y alguna ausencia sonada en la foto anual En cada cita londinense no falta una nutrida representación de los empresarios de Mallorca. No todos hacen el paseíllo por el espacio de Baleares en ExCeL, el centro que acoge la WTM. Sí se dejaron ver Toni Ferrer, Pep Cañellas, Antoni Homar, Joan Socías, Xisco Fullana, Margalida Ramis, Jordi de las Moras, Xavier Català o Miguel Amengual (padre e hijo), entre muchos otros, pero sí se echó en falta a algún reconocido hotelero de los que siempre aparecían en las fotos tradicionales. Coincide con el cambio de color político en el Consolat de Mar. Calvià: ¿Cómo puede ser que aún no sea considerado un municipio turístico? Calvià es uno de los municipios que ha solicitado en la WTM la consideración de municipio turístico. El alcalde Juan Antonio Amengual, a través de la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa se lo ha trasladado a la secretaria de Estado de Turismo, Rosana Morillo. Parte de los impuestos recaudados en la venta de bebidas alcohólicas o hidrocarburos se quedarían en el municipio. Incomprensible que aún este destino no se considere como tal. Los ayuntamiento de Santanyí o Andratx, tampoco faltan en Londres. Y el gigante OK Mobility anuncia sus planes para aterrizar en el Reino Unido en 2024.