Medio millar de personas han tomado la plaza de Cort, en Palma, para denunciar el "genocidio" de los palestinos en Gaza por parte de Israel. La concentración, convocada a las ocho de la tarde, la ha preparado de forma "espontánea" un grupo de personas que se han autodenominado Ciutadans per Palestina - Mallorca y que, pese a pertenecer a distintos colectivos vecinales y sociales, han querido hacerlo "como ciudadanos", sin representar a ninguna entidad en concreto.

La movilización ha empezado entre gritos de "Palestina libre", "No a la guerra imperialista" o "El único terrorista, el estado sionista". Además, la mayoría de manifestantes han mostrado carteles con proclamas tales como 'Stop crímenes de guerra' o 'Paremos el genocidio'.

"Los sionistas nunca tuvieron entre sus planes permitir que existiera un estado palestino", ha asegurado uno de los convocantes en la lectura del manifiesto, que ha responsabilizado a esta ideología "de ultraderecha e imperialista" de la "ocupación ilegal" del territorio palestino durante más de 70 años. El texto también ha rechazado la decisión del Gobierno central de colaborar con el apoyo estadounidense a Israel con el envío de una fragata para la fuerza naval desplegada frente a Gaza, lo que para los asistentes supone una "doble vara de medir de la doctrina oficial".

Es la segunda manifestación convocada en Palma en apoyo al pueblo palestino. La primera fue el pasado miércoles en la plaza de España, aunque esta ha sido más multitudinaria. Entre los asistentes, además de algunos representantes de Més per Mallorca y Podemos, había muchas personas de la comunidad musulmana, como Basmala Amattouch, una joven marroquí de 18 años: "Hace días que me cuesta dormir, lo estoy pasando realmente mal viendo los vídeos y las noticias que me llegan", comenta.

Amattouch, que ha acudido a la manifestación junto a varias amigas, se muestra dolida ante la desinformación surgida a raíz de los ataques israelís: "Pese a la manipulación, me alegra que haya tantas personas concienciadas que saben lo que está pasando en realidad", señala la joven, que celebra la cantidad de manifestaciones en apoyo a Palestina que se han llevado a cabo en distintas ciudades europeas.

Uno de los portavoces de Ciutadans per Palestina - Mallorca, Frederic Guillem, ha explicado que muchas entidades se han sumado a la protesta a raíz de la primera concentración celebrada en la plaza de España. "Hay que parar el genocidio contra el pueblo palestino, descolonizar el territorio y respetar la legitimidad del estado de Palestina", ha reivindicado en palabras a los medios de comunicación. También ha subrayado la importancia del "derecho de Palestina a defenderse contra la agresión imperialista". Esta agrupación en apoyo a Palestina ha nacido con el apoyo del Moviment Socialista, el colectivo Aurora y el Partido Comunista.