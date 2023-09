El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha avisado este jueves que para “patinetes y conciertos de los 40 Principales” no habrá fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS). Y tampoco “para propaganda” como el proyecto del tren de Llevant. El ‘popular’ ha comparecido en la Comisión de Turismo del Parlament esta mañana para explicar la política turística del Govern de Marga Prohens, en una exposición en la que los diputados de la oposición le han reclamado no concretar las claves de sus intenciones. Bauzà ha recalcado que la ecotasa volverá a ser “finalista” dedicándose a proyectos ambientales.

Bauzà en su réplica a las preguntas de los diputados de la oposición ha echado en cara al Govern del Pacto de Progreso que para “patinetes y para conciertos de los 40 Principales” no va haber fondos del ITS, “ni tampoco para propaganda como el tren del Llevant”, proyecto sobre el que ha criticado que tan solo hay “dos papeles”. El conseller se ha referido a que la ecotasa se volverá a dedicar a planes medioambientales, haciendo hincapié en lo relacionado con el ciclo del agua y en inversiones en las zonas turísticas maduras. De los proyectos que se aprobaron con financiación a cargo del ITS ha adelantado que solo doce van a salir adelante y el resto, otros quince, se revisarán en la comisión del ITS. Bauzà no ha detallado cuáles serán los que se salvan. "Nada nuevo" “No hay nada nuevo”, le ha recriminado al conseller el portavoz del Grupo Parlamentario Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, quien, como la socialista Pilar Costa, ha asegurado que el ITS ya era finalista. El ecosoberanista ha querido averiguar si se incrementará en temporada alta y Costa si el Govern Prohens modificará la ley del impuesto, pero se han quedado sin respuestas. “Usted no nos concreta nada de nada”, le ha reprochado la diputada socialista En su réplica al conseller Costa ha cuestionado que ante las agresiones sexuales de este verano, “las manadas de violadores de turistas” Bauzà señalará que daban “mala imagen” al destino turístico, cuando se trata de “delitos muy graves, no de un problema de imagen”. El ‘popular’ ha contestado airado porque la diputada ponía “en entredicho” su condena “enérgica” a las agresiones sexuales, y ha defendido que el archipiélago es “un destino seguro”. De por dónde irá la reforma del decreto ley contra el turismo de excesos, al que califica de “fracaso” tal y como lo formuló el anterior Govern, nada ha avanzado el conseller. Solo que cambiará su nombre al de “turismo responsable” para evitar un término negativo. Sobre la futura ley turística Bauzà asegura que se va a caracterizar por ser lo más “consensuada” posible, y que es conservará lo que funcionado, en coordinación con los consells insulares y los agentes sociales. Ha defendido la unión de las tres carteras que forman su departamento, Turismo, Cultura y Deportes, y vuelve a criticar que en los ocho años del Pacto de Progreso las plazas turísticas han crecido casi un 25 %, con 115.000 más. Apesteguía se ha interesado por saber si se va a recuperar la Disposición Adicional IV de la ley Delgado, sin obtener respuesta, a la vez que criticaba las normas turísticas de PP porque han sido “urbanísticas”. Por su parte, la diputada de Més per Menorca Joana Gomila ha dicho “alegrarse” porque el PP ya no diga que eliminar la ecotasa y ha pedido que para la redacción de la nueva ley turística también se tenga en cuenta el punto de vista de los residentes. Sobre el alquiler vacacional, el conseller Bauzà ha pasado de puntillas, después de que este miércoles la patronal del sector anunciara sus objetivos, como salvar 90.000 plazas o extender la activad en rústico protegido, entre otros.