La subvención del Govern balear indigna a la Asociación Patinetes y Bicis a Raya

El anuncio del Govern en el que abre, partir de hoy, una subvención de un millón de euros para el fomento de la micromovilidad eléctrica en las Illes Balears promoviendo la adquisición de vehículos de movilidad eléctrica como bicicletas o patinetes, ha indignado a la Asociación Patinetes y Bicis a Raya, una iniciativa ciudadana apoyada por Arca que persigue erradicar la sensación de inseguridad de muchas personas atemorizadas por la circulación de estos vehículos de movilidad personal por aceras y espacios peatonales con total impunidad y poniendo en riesgo su integridad.

«En la campaña Patinetes y Bicis a Raya la publicación de esta subvención por adquisición de patinetes y bicis eléctricos nos preocupa mucho y por varios motivos. En primer lugar porque se hace en un momento en el que todavía no están vigentes algunas obligaciones como tener identificación tipo matrícula o un seguro de responsabilidad civil», señaló Ángels Fermoselle, coordinadora de esta Asociación.

«El hecho de que uno de los condicionantes sea tener un seguro de responsabilidad civil por más de 150.000 euros no tranquiliza porque no hay ninguna garantía de que se mantenga en el tiempo. También el hecho de entregar un folleto con cuatro instrucciones sobre circulación no puede sustituir a un curso obligatorio o especie de titulín que sería lo aconsejable», diferenció la coordinadora.

También criticaron que «no haya ninguna garantía de que el comportamiento de los patinetes y bicis subvencionados no sea incívico como el de muchos de los que están en circulación. Nadie garantiza que no vayan por aceras y lugares peatonales. Por tanto la subvención habría tenido que estar condicionada a no haber tenido sanciones y a no tenerlas en un plazo de tiempo futuro. Si no, sería tanto como subvencionar el incivismo y poner en un riesgo aún mayor a los peatones».

También lamentaron la falta de comunicación con el Govern: «Por último, hubiera sido un detalle por parte de la dirección gteneral de Energía haberse puesto en contacto con nuestra campaña, que creo somos bastante visibles a través de los medios de comunicación, en un momento en el que hasta la Defensora de la Ciudadanía de Palma va a tomar cartas en el asunto», recordaron.

«No es una broma. La inseguridad de los peatones debido al uso incívico de los patinetes y bicis es un problema gravísimo. Antes de subvencionarlos debe garantizarse una serie de cosas que no se han previsto. Una inversión tan grande debería hacerse con garantías de avanzar hacia la seguridad de todos, también de los peatones», reprocharon

«Paren, repiensen , escuchen un poco más y aprovechen las oportunidades», concluyó una de las máximas impulsoras de esta campaña.

Las consecuencias de una conducción incívica de estos vehículos de movilidad personal que han llegado para quedarse no dejan de ser, en muchas ocasiones, trágicas.

Entre siete y nueve casos graves cada año

Juan Antonio Llompart, médico intensivista de la UCI de Trauma y Neurocríticos de Son Espases, admitía que cada vez hay más accidentes de tráfico con patinetes involucrados. Y que las lesiones que provocan pueden ser de tres tipos: leves, que son atendidas en el lugar del accidente por los servicios de emergencia del 061; fracturas de brazos, codos o fémur que suelen llegar a las Urgencias hospitalarias y, por último, las que acaban en la UCI a consecuencia de «lesiones y traumatismos craneoencefálicos graves».

«De estas últimas tenemos entre siete y nueve cada año», lamentaba el especialista recordando que ya hay que lamentar cuatro fallecimientos en este tipo de accidentes viales. El doctor Llompart lamenta que el 80% de los accidentados circularan sin casco, que una buena parte de ellos condujera bajo los efectos de sustancias tóxicas y que la tasa de mortalidad en estos siniestros oscile entre el 15% y el 20% mientras que un 3% de los accidentados acaban con lesiones medulares de gravedad.

Unas ayudas máximas de 200 euros para los patinetes

Para poder beneficiarse de unas ayudas máximas de 600 euros para la compra de una bici eléctrica o de 200 para un patinete, las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través del trámite web http://energia.caib.cat a partir de hoy, viernes, hasta el próximo el 31 de julio.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas físicas mayores de edad residentes en las Illes Balears que no utilicen el vehículo de movilidad personal para una actividad económica por la que ofrecen bienes y/o servicios en el mercado.

Las bicicletas eléctricas deberán tener la condición de ser bicicletas de asistencia eléctrica al pedaleo, equipadas con un motor eléctrico auxiliar, que no podrá ser propulsado exclusivamente por medio de dicho motor. Además, la velocidad máxima del vehículo con motor deberá ser de 25 km/h, tener iluminación delantera y posterior y autonomía mínima de 25 km.

Asimismo, con la bicicleta deberá entregarse un casco homologado, un chaleco reflectante y un díptico/tríptico con las normas principales de uso y circulación. Por otro lado, deberá disponer de seguro que cubra la responsabilidad civil de un importe mínimo de 200.000 euros.

Los patinetes eléctricos deberán ser propulsados exclusivamente por motor eléctrico con un sistema de baterías y cargador integrado a 230 voltios, ser de una sola plaza y en caso de estar dotados de sillín tener un sistema de autoequilibrado. Estos vehículos deberán disponer de dos ruedas, e iluminación delantera y posterior.

La autonomía mínima del patinete deberá ser 15 kilómetros y la velocidad a la que pueda llegar estar comprendida entre los 6 y los 25 km. Con el patinete deberá entregarse un casco homologado, un chaleco reflectante y un díptico/tríptico con las normas principales de uso y de circulación. Además, debe disponer de seguro que cubra la responsabilidad civil de un importe mínimo de 200.000 euros.