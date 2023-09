Los partidos de la oposición (PSIB, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos) han exigido al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, que actúe de inmediato tras la amenaza de querella criminal que lanzó ayer la consellera de Vivienda, Marta Vidal, contra el diputado Marc Pons. Tras la junta de portavoces celebrada esta mañana, la formación socialista ha presentado una alegación para que Le Senne tome cartas en el asunto en función del artículo 33 del reglamento de la Cámara Balear.

"Lo que hizo ayer la consellera atenta contra el principio de inviolabilidad de los diputados previsto en el Estatuto de Autonomía y contra la democracia. Pedimos al presidente del Parlament que durante el próximo pleno le explique al Govern lo que puede y no puede hacer en las sesiones y que si esto vuelve a suceder llame al orden durante la sesión", ha determinado el portavoz de los socialistas, Iago Negueruela.

La consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, amenazó ayer durante la sesión de control con lanzar "una querella criminal" contra aquellos que la vuelvan a vincular con el fondo privado AEW, relacionado con el caso Metrovacesa. "No sé ni pronunciar el nombre de este fondo privado. La próxima vez que vuelva a insinuar algo así le pondré una querella criminal", respondió Vidal al diputado socialista Marc Pons durante la primera sesión plenaria del curso político.

En el turno de control por parte de la oposición, Pons ha reprochado la actitud de la consellera de vivienda al no querer ejecutar la compra de 88 viviendas de Metrovacesa para alquiler social. En este sentido, ha defendido que abortar esta operación ha beneficiado a AW Invest, "uno de los mayores fondos de inversión del mundo", al permitirle la compra por 26 millones de euros a Metrovacesa.

El PP no entra en valoraciones

Una situación que también ha denunciado Lluís Apesteguia, portavoz de Més per Mallorca. "Es una cuestión que no sólo afecta a un diputado sino a toda la Cámara. Uno de los principios del Parlamentarismo es el derecho de los diputados a controlar al Govern. Es impresentable que el Ejecutivo coaccione a los diputados con el objetivo de controlarlos. No es el Govern quién controla el Parlament, sino todo lo contrario".

Por su parte, la portavoz de los populares, Marga Durán, no ha querido entrar a valorar lo sucedido. "Es una decisión que deberá tomar el presidente del Parlament". No obstante, ha dejado caer que no es la primera vez que los socialistas hacen este tipo de reclamaciones desde la oposición, afirmando que les ve "muy nerviosos y crispados".