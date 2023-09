En el caso de la enfermería en Atención Primaria, la presión asistencial no se padece por falta de enfermeras ya que en general «los centros están bien dotados», valora el sindicato SATSE, que señala no obstante que este verano ha habido algunas incidencias al producirse bajas que no podían cubrirse al estar agotada la bolsa.

Según SATSE el problema que este verano han denunciado sus afiliadas deriva de la falta de médicos. En los centros principalmente en la Part Forana y en las Unidades Básicas no se han podido cubrir las ausencias de médicos y se ha tenido que recurrir «bastante» a «la gestión enfermera de la demanda», cuando las enfermeras asumen determinadas consultas de pacientes que acuden por problemas agudos leves (está todo protocolizado). El problema, según señalan varias enfermeras, es que la formación prevista para asumir estas tareas es «insuficiente» y consideran que falta más entrenamiento, en, por ejemplo, auscultar, palpar, hacer una exploración abdominal... «Los médicos lo practican durante su formación ya que es la base de su trabajo diario», razona Paulino Veco, delegado de Primaria en SATSE, pero «las enfermeras creen que les falta más entrenamiento en técnicas para el diagnóstico y eso en ocasiones es un problema ya que tienen que acabar derivando al médico y les retrasa su consulta y trabajo diario». La situación además genera a estas profesionales «un estrés añadido» al saber que al derivar los pacientes estos van a tener que «esperar bastante» por la falta de médicos.