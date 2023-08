“Seguiremos reclamando que no se derogue la ley de memoria histórica democrática” o "Los crímenes se olvidan y la injusticia permanece" son algunas de las frases más repetidas por las entidades y las personas que son víctimas de las desapariciones forzadas de familiares.

“El mejor antídoto contra la vulneración de los derechos es la memoria”

Con motivo de la celebración del día internacional de las víctimas contra las desapariciones forzosas; Amnistía Internacional y Memoria histórica se ha encontrado frente al Consolat de Mar a las 19.00 para “pedir justicia, sin rencor, sin odio, sin ánimo de venganza pero sí reclamando justicia, porque sin justicia no hay reconciliación posible y sin memoria no hay justicia", explica la jurista especialista en memoria democrática, Catalina Moragues.

“Queremos que las políticas de memoria que se han aplicado se sigan aplicando, estamos en contra de la derogación de la memoria democrática que quiere el PP y seguiremos trabajando para estar vigilantes y atentos para que estas políticas se sigan aplicando”, cuenta Maria Antonia Oliver.

La desaparición forzada significa que "se hace desaparecer a esa persona y las mismas autoridades niegan esa desaparición, dejan a la familia fuera del amparo de la ley; las viudas no son viudas, los huérfanos no son huérfanos, no se conoce exactamente lo que le ha pasado a esa persona desaparecida ni se conocen las circunstancias de las muertes, son esas personas que encontramos en estas fosas normalmente y decían que los habían puesto en libertad que hemos encontrado gracias a las muestras de ADN y gracias a las políticas que se han aplicado de memoria democrática y que este gobierno de ahora quiere derogar”.

"Vivimos en un país que se encuentra en el segundo lugar del mundo de desapariciones forzadas, solo nos supera Camboya".

Así lo explica Rafael Bosch, perteneciente a memoria de Mallorca exponiendo que "en Mallorca y en España tenemos un problema grave porque hay unas 200 personas y en todo el estado español se cuantifica en 120.000 que aún están desaparecidas y no hay respuesta de las demandas de las víctimas de la desaparición de los seres queridos".

"No podemos hablar de justicia en un país en el que aún no se han encontrado todos los cuerpos de las víctimas desaparecidas" explica María Antonia Oliver, presidenta de la asociación de memoria histórica de Mallorca quien cuenta que “estamos aquí para recordar a las víctimas en la época franquista y la guerra civil y piensan que “ el mejor antídoto contra la vulneración de los derechos es la memoria”.

Concienciar a la sociedad de que "tenemos unos referentes importantes que aún no se han encontrado". "Era gente que dormía tranquilamente en su casa, se la llevaban, lo típico que llamaban el paseíllo, y los detenían en el centro de detención Can Mir y nunca se ha investigado" explica Bosch. En el caso del abuelo de Bosch "lo encerraron por ir en contra de la Iglesia y construir la escuela CSIC".

"A mi abuelo fueron a buscarlo a su casa y lo echaron en un pozo y ahí sigue" explica Catalina Ribas Moll que ha estado en el acto.