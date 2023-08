La conselleria de Economía, Hacienda e Innovación iniciará una campaña para controlar si los arrendamientos que gestionan las empresas intermediarias están dados de alta en el censo del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS). Se trata de un paso más para combatir el intrusismo de la oferta complementaria ilegal.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha suministrado esta información a la Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB), que ahora la está trabajando y analizando informó el Govern. Hay que recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en una sentencia del 27 de abril de 2022 que, estos tipos de empresas, están obligadas a facilitar la información tributaria a Hacienda, para controlar los arrendamientos y la recaudación de los impuestos correspondientes del alquiler de los alojamientos turísticos.

Se prevé que entre octubre y noviembre, si es factible y cuando la información ya esté completamente analizada, la ATIB empezará a enviar cartas informativas a los arrendamientos que no estén dados de alta en el censo del ITS. En caso de que no se reciba una respuesta, se iniciarán las actuaciones de regularización tributaria y los controles correspondientes.