En el colectivo de las kellys han saltado las alarmas tras la reunión de los consellers de Turismo con las patronales hoteleras, tras la que los empresarios manifestaron que consideran que la sustitución de las camas en los hoteles por modelos elevables, una obligatoriedad para todos los establecimientos de Baleares según la ley Negueruela en vigor, no se tiene que "imponer". Las camareras de piso advierten este jueves que si no se mantienen, se van a movilizar. “No se debe tocar ese punto” en la nueva norma que va aprobar el Govern de Marga Prohens.

Las kellys están ya preparadas, en pie de guerra, después de que la novedad de mayor impacto inicial del Govern Armengol y su ley turística, y el primero que se anunció con la reforma de la norma, haya sido cuestionada públicamente por los hoteleros. Fue el martes cuando el asunto saltó a la palestra, cuando se le interpeló al respecto al conseller de Turismo, Cultura y Deporte, Jaume Bauzà, y a los líderes de las patronales hoteleras. Si bien Bauzà dejó en el aire si la sustitución de las camas dejará de ser obligatoria, apelando a que se escuchara el sector, este se pronunció. Fue en la misma comparecencia ante los medios cuando la presidenta de la Agrupación de Cadenas Hoteleras de Baleares, Carolina Quetglas, aseguró que muchos empresarios ya habían optado por su implantación, y declaró que no tiene que ser una medida “obligatoria y no hay que imponerla”.

"La mayor tontería", para Prohens

También la presidenta del Govern, Marga Prohens, fue crítica con las camas elevables y las tildó de "la mayor tontería en política turística de los últimos años", además de manifestar que los pequeños hoteleros las rechazaban. Hay que recordar que fue la medida de la ley del Ejecutivo Armengol que se convirtió en noticia nacional al considerarse innovadora y fue muy aplaudida por las kellys, colectivo que durante toda la legislatura anterior ocupó un lugar de preferencia en todos los actos públicos del Govern. Incluso la consejera delegada de RIU, Carmen Riu, se pronunció al respecto aquella semana de polémica preelectoral.

La presidenta de Kellys Unión Baleares, Sara del Mar García, avisa que “si no se cumple la ley, que para eso se aprobó, haremos movilizaciones".

“Queremos que se sustituyan las camas y si no se hace nuestra única opción será movilizarnos. Sabemos que se van a derogar puntos de la ley, pero ese no lo tienen que tocar”, defiende García. “Son herramientas de trabajo que nos van a ayudar a no perder la salud”, añade.

Por otro lado, la líder de las kellys explica que por ahora no han mantenido reuniones con los nuevos responsables de las áreas de Turismo del Govern y del Consell para saber “cómo respiran”. “Aun no se nos han presentado”, dice García al ser interpelada sobre la extensa ronda de reuniones que están celebrando tanto Bauzà como el conseller de Turismo del Consell de Mallorca, José Marcial Rodríguez.

En relación a otra de las novedades que trajo la ley Negueruela, la obligatoriedad de medir las cargas de trabajo de las camareras de piso, Sara del Mar García, se muestra tranquila porque recuerda que está incluida en el convenio de hostelería en vigor y “tiene que salir adelante”. Ese mismo punto tambíen lo confirmaban a este diario desde los sindicatos mayoritarios en las islas, la regulación de las cargas de trabajo debe continuar.