La consellera de Vivienda, Marta Vidal, ha asegurado esta mañana que "no habrá indemnizaciones" a la empresa Metrovacesa aunque más tarde ha detallado que no ha hablado con la empresa "pero entiendo que no van a solicitar ningún tipo de reclamación, no procedería, aunque si la presentan lo defenderíamos con uñas y dientes".