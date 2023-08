El nuevo responsable de Empresa, Empleo y Energía de las islas procede del mundo de los polígonos industriales y ha sido director general de ASIMA.

Balears se encuentra en una situación de pleno empleo. ¿Eso es una herencia positiva o está envenenada ante el riesgo de que empeore?

No me gusta hablar de herencias. Esta situación es fruto de muchas variables donde tienen que ver las empresas, los sindicatos, el Govern, la covid... Cuando voy en el coche, me gusta mirar hacia delante y no estar pendiente todo el rato del retrovisor. La situación económica de Balears es evidentemente buena, pero es que mucha gente se lo ha currado para que sea así.

¿Cuál es la prioridad, seguir superando máximos históricos de empleo en verano o estabilizarse en esos meses y crecer el resto del año?

El objetivo no es crecer un poco más cada vez. Lo que tenemos que hacer es alargar la temporada turística, mejorar la productividad y la competitividad de las empresas, que es lo que hará que la economía vaya no más rápido, sino mejor. Apostar por una mayor calidad en el trabajo, en los servicios y como destino.

¿Esos récords no son un síntoma de saturación durante el periodo estival?

No lo se. Lo cierto es que las empresas tienen muchos problemas para encontrar trabajadores. Ese problema se inició en la hostelería, pero hoy día se está dando en todos los sectores, sean industriales, de servicios... Eso va a requerir una reflexión en el corto plazo.

Apuesta por la formación

Usted ha destacado que una de sus prioridades va a ser la formación para mejorar la cualificación de los trabajadores. ¿Va a mantener proyectos del equipo anterior para crear nuevos centros para elevar la cualificación en la hostelería o el comercio?

La formación es básica. No es que la tengamos mala, pero los retos han cambiado. Hay muchas cosas por hacer en esos sectores o en la náutica. Debemos fortalecer el eje de la formación profesional y para el empleo. Las empresas nos deben de marcar lo que necesitan. Hay que avanzar en la formación profesional, pero la que precisan las empresas.

El anterior equipo de la conselleria de Trabajo se caracterizó por mediar en la negociación de convenios. ¿Usted va a seguir en esa línea o es partidario de que sean los agentes sociales los que se entiendan?

Debemos respetar la función de patronales y sindicatos, y el acuerdo alcanzado en torno al convenio colectivo de lavanderías es un ejemplo de ello. Lo que nosotros como Govern debemos hacer es crear el ambiente para que sean ellos los que lleguen a un acuerdo. No soy partidario de intervenir ni se debe de hacer, porque así solo podemos generar fricciones y conflictos.

En el sector de la hostelería se acordó iniciar la mediación de las cargas de trabajo entre las camareras de piso y extenderlo a otras actividades. ¿Lo va a impulsar?

Las camareras de piso tienen unas cargas de trabajo crecientes, porque por ejemplo en los hoteles cada vez hay más elementos de cristal. Esas mediciones lo que buscan es mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Ir por esa vía tiene sentido y extenderlo a otros trabajos para conocer la situación y ver como podemos mejorar las condiciones de los trabajadores.

Subidas salairales

¿Usted respalda la afirmación del anterior conseller de Trabajo de que es necesario que los salarios crezcan con fuerza en las islas?

Depende. Recupero el ejemplo anterior. El convenio de lavanderías contemplaba unos salarios muy bajos, y tenía sentido actualizarlos. Pero cada sector tiene una casuística muy definida. Lo que hemos de conseguir es que la renta de las familias esté acorde a la calidad y ritmo de vida de Balears. Eso se puede conseguir con subidas salariales pero también con reducciones de la presión fiscal.

¿Es partidario de seguir trayendo de la península refuerzos para la Inspección de Trabajo en verano?

Me gustaría ver primero el informe de las inspecciones que se están haciendo este verano, y a la luz de ello tomaremos una decisión. No digo que no las vayamos a mantener, pero prefiero esperar a tener más información.

La contratación temporal se ha desplomado en Balears. ¿Algo que tenemos que agradecer a la reforma laboral de un Gobierno de izquierdas?

La reforma laboral ha sido para toda España, y esa evolución es excepcionalmente buena en las islas. ¿Es por eso? Hay autonomías que no han tenido datos tan positivos. Los buenos datos de Balears son por muchas cosas, como tener un tejido empresarial y laboral muy potente.

Fijos discontinuos

Llama la atención que desde el PP nacional se señale la contratación de los fijos discontinuos como una forma de maquillar las cifras del paro, cuando se trata de una figura clave en el archipiélago.

Aquí tenemos mucha experiencia, y Balears ha sido un ejemplo de la figura del fijo discontinuo, que funciona y sirve para las necesidades de nuestra economía. ¿Qué se dice en Madrid? Me fijo en lo que decimos aquí. Es una figura muy buena, y es válida para los trabajadores y para el sector turístico.

Usted tiene las competencias sobre la industria y viene del mundo de los polígonos. ¿Qué se puede hacer para potenciarla?

Si cogemos los datos oficiales, en Balears hay un 5% de industria. ¿Pero qué es industria? A lo mejor tenemos que ampliar este concepto. Hay más de la que decimos. Pero hemos de crear las condiciones para potenciarla, porque es lo que va a hacer que seamos menos dependientes de otros. Hay que dar facilidades para que disponga de instalaciones acorde a sus necesidades. La verdad es que aquí no hay suelo, y lo que tenemos que hacer es optimizar el volumen de las instalaciones ya existentes.

Tiene asignado el departamento de comercio. ¿Seguiremos viendo vales financiados con dinero público para comprar con descuento en las tiendas?

Vamos a escuchar lo que pide el sector. Esos vales, por sí mismos, no tienen ningún sentido. Es un instrumento que debe de ir acompañado de otras medidas. Esos vales gustan a todo el mundo, pero no pueden ir solos. Lo que se persigue es adaptar el sector del comercio al siglo XXI, porque el mundo ha cambiado, y el usuario utiliza plataformas alternativas. El sector ya se está adaptando a eso y creando plataformas paralelas. El que es soberano es el consumidor, que decide donde quiere comprar. Pero el comercio de proximidad debe de continuar porque dinamiza las calles y los barrios.

Una de sus Direcciones Generales tiene el nombre de Cambio Climático ¿Tiene sentido en un Govern que ha pactado con un partido negacionista, como Vox?

Los efectos de la acción del hombre sobre los recursos naturales son innegables. El que lo niegue, que responda el motivo. Pero es una realidad. A la hora de tomar medidas para aminorar los efectos negativos del cambio climático, ahí vamos a estar. Y no solo es el cambio climático, sino también la gestión de residuos. Las basuras que dejamos en la Serra de Tramuntana también afectan al cambio climático.