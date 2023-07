El Parlament balear ha convalidado esta tarde, con el voto a favor de PP y Vox, el decreto ley para suprimir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones solo nueve días después de que la presidenta del Govern, Marga Prohens, anunciara la decisión en el Consolat de Mar. Toda la izquierda ha votado en contra (PSIB, Més per Mallorca, Més per Menorca y Podemos) y ha criticado de forma contundente la medida. Ahora el decreto se tramitará como proyecto de ley para que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas y, de esta forma, “mejorar” el texto final.

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha defendido que se trata de una cuestión de “justicia y convicción” que supone “cumplir” con la palabra dada durante toda la campaña electoral: “El sudor y el esfuerzo no deben tener un precio adicional por lo que ya han pagado, no se puede castigar a quien ha trabajado y ha decidido guardar ahorros”. En este sentido, ha asegurado que “en ningún caso” la rebaja de la recaudación supondrá una pérdida de la calidad de los servicios públicos esenciales. Incluso ha afirmado que se verán incrementado los presupuestos de Sanidad o Educación: “Los ingresos del próximo año más que compensará la rebaja fiscal de este decreto”. También ha anunciado que llevarán a cabo una reforma fiscal “más amplia para compensar la inflación”.

Por su parte la diputada de Vox, Patricia de las Heras, ha celebrado que el acuerdo firmado con el PP “empieza a dar sus frutos” porque medidas como la supresión de Sucesiones “alivia” a las familias que “ya venían estranguladas por las políticas socialcomunistas” después de ocho años de pacto de izquierdas. Aunque ha lamentado que la redacción del decreto “no es la más adecuada” aunque sea un buen punto de partida: “No tengan miedo ni complejos, hay que expulsar las políticas ruinosas de la izquierda”. Además, de las Heras considera que, con los precios de la vivienda en máximos, la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para inmuebles de menos de 270.000 euros será “a todas luces insuficiente” porque “ni siquiera” la vivienda más barata de las islas podrá beneficiarse.

El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha acusado al PP de hacer “demagogia anticonstitucional” con esta medida porque no atienden al artículo 31 de la Constitución Española en el que se explicita que debe haber un sistema tributario “justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. Ha criticado que se trata de un decreto “chapuza, con prisas, electoralista y con errores” y ha denunciado que Costa miente al decir que el ahorro para la administración será de 60 millones anuales: “Volverá a hacer un agujero en esta comunidad porque serán 500 millones al final y tendrá que hacer un plan de ajuste”.

El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha denunciado que la justificación de este decreto ley es “un fraude” porque las medidas que propone el PP “no busca paliar en absoluto el problema de acceso a la vivienda”. Sobre la afectación al sostenimiento de los servicios públicos, ha asegurado que deberán hacer “un acto de fe” ya que, según ha afirmado, “nadie se cree” que dejar de ingresar 75 millones no afectará a algún servicio que “forzosamente” se tendrá que recortar: “Si la inmensa mayoría de los ciudadanos no podemos soñar con comprar una casa y cada vez lo tenemos más difícil para alquilarla no es por los impuestos, sino porque los precios aumentan muy por encima de los salarios”.

Asimismo, ha asegurado que supondrá que unos pocos se ahorrarán mucho dinero mientras que muchos se ahorrarán poco o nada. “Todos juntos acabaremos pagando el ahorro de los de siempre con recortes de servicios públicos. Esta reforma no la hacen pensando en la mayoría de la población, la hacen pensando en unos pocos que serán los que saldrán beneficiados”.

Complicaciones

Hace apenas unos días el abogado del despacho DMS, Alejandro del Campo, explicaba a este diario que muchos receptores de herencias y donaciones de inmuebles de Baleares se pueden ver perjudicados económicamente por la supresión del Impuesto de Sucesiones diseñada por el Govern, al provocar que lo que se ahorra a través de ese tributo se vea posteriormente mucho más penalizado cuando se venda esa propiedad a través del Impuesto sobre la Renta (IRPF) y destaca que esta situación está siendo comentada por el colectivo de asesores legales especializados en esta materia.

También anunció que denunciaría el decreto ante la Comisión Europea al considerar que se vulnera la legislación comunitaria debido a que se discrimina a los no residentes en España, aunque el Govern confirmó que modificaría el proyecto para evitar que sea recurrido. En el artículo 36 del texto se señala que se beneficiarán de la bonificación del 100% del citado tributo «los sujetos pasivos por obligación personal de contribuir», lo que según Del Campo limita esa ventaja a los ciudadanos residentes en nuestro país.

Según explica, eso supone que si un padre mallorquín deja una herencia a varios hijos, o un abuelo a varios nietos, los que residen en España no deberán pagar un euro por el tributo de Sucesiones y Donaciones, pero seguirán obligados a abonarlo a aquellos que puedan estar residiendo en Alemania o el Reino Unido. Esta situación puede afectar de la misma manera a un padre alemán residente en la isla que fallezca y hereden sus hijos. Si uno vive en España, no deberá de pagar nada por Sucesiones, pero sí el que resida en su país.