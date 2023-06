No es común empezar una notica con un número, pero la ocasión lo requiere. 9,88, 9,8, 9,8 y 9,54. Son las notas de los estudiantes con los mejores resultados de Selectividad de Baleares. ¿Los protagonistas? Guillem Femenia Crespí, Glòria Coll González, Lucía Costa Azqueta y Laura Tomàs Huguet, cuatro estudiantes que aunque aseguran haber trabajado mucho, tienen claro que para conseguir esas notas en la Prueba de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PBAU) también ha sido necesario "estar tranquilo y dedicar mucho tiempo a descansar".

Guillem Femenia y Glòria Coll, ambos de 18 años, han sido quienes han conseguido obetener los mejores resultados de la prueba realizada en junio en Mallorca. Femenia, que estudió Bachillerato en el Col·legi Santa Mónica de Palma, ha obtenido un 9,88 de nota de acceso -que es la nota media entre el resultado de Bachillerato (60%) y el de la PBAU (40%) y un 13,88 teniendo en cuenta las ponderaciones. Según ha explicado a este diario, el curso que viene estudiará Ingeniería Aeroespacial en la Universitat Politècnica de Catalunya, algo que ha decidido "hace un par de meses" después de informarse sobre muchas carreras, "me pareció que podría ser chula y me decanté por ella".

Coll estudió Bachillerato en el Col·legi Pius XII de Palma, ha sacdo una nota de acceso de 9,8 y un 13,2 con las ponderaciones. El curso que viene estudiará Matemáticas en la Universitat de les Illes Balears (UIB), algo que a diferencia de Femenia, siempre ha querido hacer. "De toda la vida me han encantado las Matemáticas. Todo se me daba más o menos bien en el colegio, pero lo que me gustaba ponerme a estudiar y lo que me hacía tener ilusión era esta asignatura, de siempre", cuenta con una sonrisa de oreja a oreja.

Tanto Femenia como Coll coinciden en que la PBAU "no ha sido tan difícil como la pintaban". "Es verdad que al principio hay muchos nervios, pero ha sido una experiencia buena y al pasar los exámenes me fui relajando", relata el antiguo estudiante del Santa Mónica. Una idea que Coll secunda, "no ha sido tan complicado, pero también es verdad que no tenía la presión por la nota de la carrera, y eso me hacía estar más tranquila". Y es que ambos tenían un gran margen para poder acceder a los estudios que empezarán el próximo curso, ya que para Ingeniería Aeroespacial la nota de corte es un 11,2 y para Matemáticas alrededor de un 10. "Es posible que gracias a eso nos haya ido mejor la Selectividad, porque estábamos más tranquilos", apuntan.

La presión por la que pasan muchos estudiantes que buscan acceder a carreras con una nota de corte muy elevada es sobradamente conocida y tanto Femenia como Coll reconocen que en varias ocasiones les han preguntado por qué no han aprovechado para estudiar otro grado o ingeniería al que pueden acceder dados sus elevados resultados en la PBAU. "Muchos amigos me han dicho que por qué no estudiaba Medicina o Mates y Física", señala Femenia, mientras Coll reconoce haber sido cuestionada incluso por decidir quedarse en Mallorca a estudiar la carrera y se muestra generosa al reconocer que "si puediera le daría algo de nota a amigas que conozco que quieren entrar en Medicina y no lo han logrado".

Guillem Femenia y Glòria Coll han sido los estudiantes con las mejores notas de acceso a la Universidad en la prueba realizada este junio en Mallorca y tienen claro que las claves para conseguirlo han sido "ser constante, organizado, y dejar tiempo para desconectar y descansar. Hay que tomarse la Selectividad con tranquilidad".

Con todo un camino por recorrer y un verano muy largo del que disfrutar, los dos estudiantes mallorquines están expectantes ante lo que les deparán el curso que viene y los siguientes, pues aunque ya tienen claro qué quieren estudiar, todavía está en el aire a qué se dedicarán: "Supongo que a medida que vaya haciendo la carrera iré viendo qué me gusta más, qué me gusta menos, y ya iré pensando en qué quiero trabajr", concluyen ambos.