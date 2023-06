La fachada del Parlament balear no lucirá este año la bandera LGTBI, como si se ha hecho en años anteriores, después de que PP y Vox hayan rechazado en la primera Mesa de la nueva legislatura la propuesta de PSIB y Més en la que pedían colgarla por el Día Internacional del Orgullo LGBT que se celebra mañana día 28 de junio. Los 'populares' explican que en la pasada legislatura ya se acordó que solo habría símbolos oficiales y, por tanto, han declinado la petición de la izquierda. Los partidos podrán colgar la bandera en sus respectivos balcones, según explican fuentes parlamentarias, como hizo ayer Més.

"El Partido Popular entiende que los posicionamientos del Parlament se acuerdan por unanimidad y, si no hay como pasa en este caso, se tiene que mantener la neutralidad de la fachada del edificio, con solo aquellos símbolos oficiales. Defendemos la libertad de las personas a querer a quien quieran, los derechos de las personas LGTBI y la necesidad de combatir los discursos de odio contra cualquier col•lectivo", replican.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamento Socialista, Marc Pons, ha denunciado justo al acabar la Mesa del Parlament que "PP y VOX quieran ir a una España más oscuridad y antigua al no querer colgar la bandera LGTBI" y ha criticado que tanto los representantes del PP como el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, hayan decidido que no se colgará la bandera "rompiendo con una dinámica de acuerdo unánime de los últimos años y volviendo así a un pasado que no queremos”.

Los socialistas consideran que es necesario colgar la bandera como símbolo de la diversidad de la fachada de la institución para visualizar los derechos de todo el colectivo y la necesidad de continuar trabajando por una igualdad real y, por ello, habían registrado un escrito dirigido a la Mesa para que, con el apoyo de todos los grupos parlamentario, se hubiera permitido: "Pedimos al PP una explicación por este cambio de postura y que diga los motivos para rechazar esta iniciativa y por qué ha tomado una decisión diferente respecto a los anteriores años”.

Pons ha denunciado que Vox "marca las políticas que tiene que desarrollar al PP" y ha calificado de "política radical" la negativa a colgar la bandera en la fachada del Parlament.